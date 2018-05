Før løbet havde en stor del af eleverne skaffet sponsorer, typisk blandt familie og venner, som gav et bestemt beløb for hver omgang, eleverne løb.

- Jeg håber, at eleverne ser tilbage på deres deltagelse i løbet med oplevelsen af, at det rent faktisk er muligt at slå en bule i universet, når vi står sammen og gør en indsats for at flytte noget. Eleverne har ikke alene formået at sætte fokus på Børnelungefondens vigtige arbejde - de sikrer også en imponerende donation til Børnelungefondens fortsatte, livsvigtige arbejde, siger Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden i Ringe, der står bag Team Rynkeby Skoleløbet.