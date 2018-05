Brøndum har slået sig ned i Middelfart, og det er ikke længere kun erhvervskunder, der får bygget eller repareret. Firmaet sigter nu efter også at have private kunder.

Middelfart: Måske kan du genkende Brøndums logo og ved, at det er ét af de firmaer, der er med i de store byggeprojekter. Eksempelvis Kolding Sygehus og SDU. For et par måneder siden åbnede Brøndum en afdeling i Middelfart, og her er tilknyttet tre mand. De kan klare både større, men i særdeleshed også mindre opgaver.

- Brøndum har været præget meget til erhvervskunder, men nu vil vi ud til privatkunderne. Vores tilstedeværelse i byen er vigtig. Her kan kunderne få fat i os, og vi tager ud og ser de opgaver, der skal laves. Og det kan være alt lige fra renoveringer i form af til- og ombygninger og energioptimering af huset til små serviceopgaver som at skifte et toilet eller reparere akut opståede skader som en vandskade, eksempelvis, forklarer Lars Christensen, der er serviceleder på Brøndums nye Middelfartkontor, der holder til i Business House Middelfart.