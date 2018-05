De kommunalt ansatte skal have ny topforhandler frem mod de næste overenskomstforhandlinger i 2021.

Anders Bondo Christensen forlader posten som formand for Forhandlingsfællesskabet til december, skriver avisen.dk.

- Det er i al beskedenhed et hårdt job, som jeg nu har bestredet i snart 11 år, siger Anders Bondo Christensen til avisen.dk.

- Jeg har siddet med ved samtlige forhandlingsborde, hvor jeg har skullet prøve at finde også de interne kompromiser. Jeg har elsket det, men efter 11 år synes jeg, at jeg har udstået min værnepligt, siger han.

Forhandlingsfællesskabet repræsenterer ansatte i kommuner og regioner i overenskomstforhandlingerne.

59-årige Anders Bondo Christensen er samtidig formand for Danmarks Lærerforening. Dermed har han skullet arbejde både for lærernes interesser og for den samlede gruppe af lønmodtagere i kommunerne.

Samtidig har han siddet med ved statens forhandlingsbord som næstformand i Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Fremover vil han i højere grad koncentrere kræfterne om lærernes interesser. Ikke mindst fordi det ikke blev til en ønsket arbejdstidsaftale for lærerne ved de netop overståede forhandlinger.

I stedet skal en kommission se på lærernes arbejdsvilkår over de næste tre år.

- Det ligger selvfølgelig også i det her, at vi skal have landet noget for lærerne nu. Jeg skal bruge kræfter i denne periode på at lande et ordentlig resultat for lærerne.

- Det får jeg bedre mulighed for nu, hvis jeg siger, at ved de kommende overenskomstforhandlinger har jeg ikke formandsposten, men sidder nede på rækkerne, siger Anders Bondo Christensen til avisen.dk.

Hvem der skal overtage posten som de ansattes topforhandler, vides endnu ikke.

Forhandlingsfællesskabet oplyser, at der skal indledes en proces med at finde en ny formand. Valget finder sted på et repræsentantskabsmøde til december.