Fredericia: En 37-årig mand er fredag blevet idømt et år og tre måneders fængsel for tyveri, grov vold og for vanvidskørsel mellem Taulov og Vejle.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 3. december 2017 tog den 37-årige mand en taxa hen til en bilforhandler i Vejle. Ifølge bilforhandleren gik den 37-årige rundt i udstillingen, hvor han satte sig ind i samtlige biler. På et tidspunkt ringede bilforhandlerens telefon, hvorfor han gik ind på sit kontor. I mellemtiden var den 37-årige dog gået ud i bilforhandlerens klargøringshal, hvor der ikke er adgang for kunder.

I klargøringshallen holdte en Mercedes-Benz med nøglen liggende i forruden. Den 37-årige satte sig i første omgang ind i bilen og startede den. Det fik bilforhandleren til at løbe ind i klargøringshallen for at se, hvad der skete. Den 37-årige steg straks ud af bilen og beklagede. Bilforhandleren gik herefter tilbage til sit kontor for at fortsætte telefonsamtalen. I sin hast glemte bilforhandleren dog at tage nøglen til bilen fra den 37-årige mand.

Kort efter kunne bilforhandleren igen høre bilen starte. Bilforhandleren løb derfor igen ud i klargøringshallen. Denne gang indså bilforhandleren, at det nu var alvor, idet den 37-årige forsøgte at starte bilen. Bilforhandleren forsøgte samtidig at smadre bilens rude med sin albue, men det mislykkedes. Bilforhandleren løb derfor om foran bilen for at få den til at standse. Dette fik dog ikke den 37-årige til at standse sit forehavende, og den 37-årige påkørte frontalt bilforhandleren og forsøgte at stikke af.

Efter påkørslen kørte den 37-årige bilen ind igennem bilforhandlerens udstilling, hvor den 37-årige påkørte flere af bilerne. Til sidst forsøgte den 37-årige at stikke af ud gennem bilforhandlerens glasskydedør. Det lykkedes dog i første omgang ikke, hvorefter bilforhandleren fik løbet bilen op igen. Den 37-årige bakkede herefter og fik i andet forsøg held til at stikke af med bilen gennem skydedøren. Han blev for dette forløb dømt for brugstyveri og grov vold.