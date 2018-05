Nyborg: Størstedelen af de frivillige sceneopbyggere for Nyborg Voldspil er efterhånden en flok ældre herre, der trofast møder op. Mange har hjulpet i over 30 år, men begynder at kunne mærke alderen i kroppen. Derfor mangler voldspillet flere frivillige, der har lyst til at hjælpe til. Det fortæller Palle Gram, der er PR-ansvarlig.

- Vi har virkelig brug for nogen, der gider tage fat omkring sceneopbygning. Det er både tømrerarbejde, malearbejde og opstoling, siger han og tilføjer, man ikke nødvendigvis behøver have erfaring inden for de områder.

Arbejdet er allerede i gang og fortsætter frem til sommerens forestillinger. Alle, der er interesserede i at hjælpe, kan melde sig som frivillig. Der er især brug for frivillige, der tør tage fat på sceneopbygningen. Gerne med erfaring indenfor tømrerarbejde, malerarbejde eller andre håndværk. Hvis man ønsker at melde sig som frivillig til Nyborg Voldspil, kan det ske over deres facebook-side eller på mail til palle@nyborgvoldspil.dk

Alle former for frivillig hjælp vil blive værdsat.

- Det er et kæmpe projekt, når volden skal gøres klar til forestilling, så der er rigtig mange steder, hvor der kan bruges frivillige, fortæller Palle Gram og kommer i tanke om endnu en opgave:

- Vi kunne rigtig godt tænke os at få fat på en eller flere, der har forstand på hele SoMe-segmentet, som kunne arbejde med de sociale medier og web.

Palle Gram understreger, at der ikke stilles nogen særlige krav til de frivillige. Alle kan hjælpe i det omfang, de har mulighed for det.

- Frivilligheden regerer her. Hvis du bare kan komme nogle timer en aften hist og her, er det en kæmpe hjælp.

Årets sommerforestilling på Volden, "Singin' In The Rain", spiller fra den 20. juli til den 11. august.