Debat: Vindmøller ud på havet

Læserbrev: Fremtidens nye vindmøller er lige så store som pylonerne på Storebæltsbroen og med vingefang større end en fodboldbane. De vindmøller skal selvfølgelig ud på havet, langt ud på havet.

Teknologiudviklingen og markedsvilkårene gør, at prisen på at bygge havvindmølleparker falder og dermed kan det i fremtiden lade sig gøre både at få mere og billige elproduktion på havvindmøller og samtidig gøre elregningen billigere for forbrugerne. Danmark har verdens højeste elafgifter. De skal nu sænkes. Vi har allerede besluttet af afskaffe den forhadte PSO-afgift. Nu tager vi fat på at reducere elafgiften. Mere grøn strøm er vejen frem.

Danmark er allerede førende på den grønne omstilling. Med energi- og klimaudspillet skruer vi op for ambitionerne om at bevare vores internationale førerposition, bl.a. at indfri målet om, at mindst 50% af Danmarks energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2030 og i 2050 være uafhængig af fossile brændsler og af importeret energi.

Havvindmøllepark, solenergi og biogas er vigtige indsatsområder i fremtidens energiproduktion. Teknologiudviklingen gør det muligt og samtidig kan vi øge eksporten af teknologiudstyr. Det skaber arbejdspladser og vækst i Danmark. Vi er blå og skaber grønne resultater.