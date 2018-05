Der venter australsk modstand, når tennisspilleren Caroline Wozniacki tager hul på Madrid Open, der er en af de fire Premier Mandatory-turneringer rangerende lige under grand slam-niveau.

Fredagens lodtrækning formede sig sådan, at danskeren i første runde skal møde Daria Gavrilova, der rangerer som nummer 24 i verden.

De to spillere har mødt hinanden én gang før. I Doha for godt to år siden sejrede Wozniacki med 6-3, 6-3.

I en eventuelt anden runde-kamp skal hun møde enten Ashleigh Barty, der også er australier, eller en endnu unavngiven kvalifikationsspiller.

Wozniacki er seedet som nummer to i turneringen qua sin placering som nummer to på verdensranglisten, men hun skal forbi flere svære modstandere for at nå finalen.

Holder seedningen, kan Wozniacki se frem til en kvartfinale mod den forsvarende French Open-mester, Jelena Ostapenko, som danskeren har tabt til fire gange i lige så mange møder.

Letten kan dog i anden runde ramle ind i russeren Maria Sharapova, der er useedet i den spanske hovedstad.

Wozniacki tabte i anden runde i turneringen sidste år og har derfor blot 65 point at forsvare.

Den aktuelle verdensetter, Simona Halep, vandt turneringen sidste år og har 1000 point at forsvare.

Dermed har danskeren fine mulighed for at hale ind på rumæneren, der har 1265 point mere.

Halep befinder sig som topseedet i den anden halvdel af Madrid Open. Hun har fået en tricky modstander i første runde i skikkelse af russeren Ekaterina Makarova, der flere gange i karrieren har slået top-10-spillere.

Wozniackis bedste resultat i Madrid var i 2009, da hun deltog for første gang. Da tabte hun finalen til den tidligere verdensetter Dinara Safina fra Rusland.