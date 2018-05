Generalforsamling

Middelfart: Den Gamle Bydels Beboerforening har haft generalforsamling med god deltagelse og engageret i debat om bestyrelsens beretning, der blev godkendt med applaus.

Der var genvalg til formand Peter Storm og næstformand Lisbeth Jensen. Jørn B. Nielsen blev valgt til bestyrelsen i stedet for afgående bestyrelsesmedlem Ida Duedahl. Efter generalforsamlingen var der orientering om kommunens plan for udvikling af Middelfart Midtby, der mod vest omfatter den gamle bydel. Her var der bl.a. fokus på parkeringsproblemerne i området. Bestyrelsen fik gode ideer og forslag med på vejen i forhold til til byudviklingsplanen som f.eks. en god arkitekturpolitik, indgriben over for forfaldne huse og butikker og ønsker til en levende by.