Ringe: Tyve så sit snit til at bryde ind i et hus under renovering på Rolighedsvej i Ringe. Det er sket i perioden 2. maj klokken 15-3. maj klokken 7.

Tyvene er kommer ind gennem et kældervindue, som formentlig er brudt op med et koben. Der blev stjålet en blå Baier rilleskærer, en Baier industristøvsuger, en Würth slagboremaskine samt to Würth batteriboremaskiner. Der er ikke overblik over, hvorvidt der er forsvundet mere fra stedet.