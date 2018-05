Der er gået Odense i den. Det har vi ofte hørt, når store tanker forbliver på tegnebrættet og aldrig bliver til mere end netop tanker. Men i dette tilfælde er der gået Odense i den på den gode måde.

Jeg taler om DigitalOdense, og jeg mener, at der er gået Odense i den på anden måde, end vi normalt refererer til i medierne. Konferencen rammer nemlig lige ned i det, Odense vil brande sig på. Som borgmester Peter Rahbæk Juel nævnte i åbningstalen, så vil Odense noget med teknologi, med det digitale og med robotter. Han kunne fortælle, at robotklyngen i Odense i øjeblikket beskæftiger 3200 personer, og at der oven i det tal kommer alle underleverandørerne.

- Vi skal have folk til at tænke Odense, når de overvejer uddannelse inden for teknologi, sagde Peter Rahbæk Juel og nævnte, at der er lagt en rekrutterings- og uddannelsesstrategi i kommunen, så virksomhederne lettere kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for teknologi.

Jeg deltog en del af dagen for dække konferencen til avisen her, og jeg var imponeret over indholdet. Måske er jeg nem at imponere, men så lad mig plukke i nogle af de kommentarer, der er skrevet på LinkedIn.

"Absolut værdiskabende", "superflot event", "talerne var outstanding", og "energigivende, fagligt berigende og relationskabende dag og aften".

De kommentarer stemmer godt overens med den feedback, som arrangøren har fået. Martin Brems fra Brems & Co. fortæller, at på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste, har 66 procent givet konferencen et firetal, og 21 procent af dem, der er evalueret konferencen, har givet den et femtal. 13 procent har svaret med et tretal. Ingen har givet et- eller totaller.

Når bedømmelsen lander der, hænger det formentlig sammen med, at deltagerne synes, at flere af oplægsholderne havde en personlig tilgang til emnet og havde noget på hjerte. Samtidig har Martin Brems fået at vide fra flere deltagere, at de aldrig før har oplevet en så velgennemført konference.

Ud fra det tør jeg godt konkludere, at det ikke bare er mig, der er nem at imponere. Men hvorfor overhovedet mødes fysisk for at blive klogere på digitalisering, har en af mine kolleger spurgt? Hvorfor man vil betale for at møde op og høre om digitalisering? Hvorfor ikke bare søge viden på Youtube?

Jeg vil vove at påstå, at det slet ikke vil give det samme. Det at tage en dag ud af kalenderen, vælge at være fokuseret på og dedikeret til at blive inspireret og få nye input uden at blive afbrudt, giver langt mere end det, man kan søge sig frem til på nettet. Og så giver det muligheden for at netværke med andre, og det er en nok så væsentlig del af at deltage på en konference.

Journalister er dygtige til at være kritiske og er også nødt til at være det, men denne gang vil jeg tillade mig at ride med på bølgen af odenseansk selvfedme og glæde mig over, at der gik Odense i den. Der gik DigitalOdense i den. På den inspirerende, motiverende og lærerige måde.