Kerteminde: Preut El Teknik, der siden 1987 har serviceret borgere og virksomheder i Kerteminde, har fået ny ejer i skikkelse af Steffen Lauridsen, der i forvejen driver Mertz Electric A/S i Odense.

Men selvom der er dømt nye tider for Preut El Teknik, som for fremtiden kommer til at hedde Mertz Electric, så forbliver virksomheden på adressen på Vejlebæksvej 27 i Kerteminde, ligesom telefonnummeret også vil være det samme fremover. Derudover følger svenden Bo Jørgensen med over til Steffen Lauridsens stab af medarbejdere, og endelig vil den tidligere ejer, Knud Erik Preut, være en del af holdet over det næste halvandet år.

- Knud Erik har lovet, at han vil hjælpe med at skabe en god overgang, så vi og kunderne lærer hinanden godt at kende. Det er en virksomhed, som altid har lagt stor vægt på en nær kundekontakt, og det er vigtigt, at kunderne oplever, at den kultur følger med - det sikrer vi ved, at Knud Erik er med i en længere fase, siger Steffen Lauridsen. /EXP