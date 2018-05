1 / 4

Mark West, souschef i privatafdeling, Danske Bank, Esbjerg: For mig handler det ikke om at få noget med hjem, som jeg konkret kan implementere, men mere om at finde ud af, hvordan folk agerer på det digitale område. Jeg var med sidste år og fik noget med hjem, så jeg synes, der er mulighed for at omsætte det til noget, der helt nede på jorden. Jeg hørte et oplæg om, hvordan man kan tænke GDPR. Det kan blandt andet handle om at tage noter på en skærm i stedet for på en blok. Det skaber større synlighed for kunden, og det er med til at skabe åbenhed. Jeg er her også for at finde ud af, om jeg er bekymret nok. I dagligdagen går det så stærkt, og der er medarbejdere, som ikke er digitalt indfødte. Hvordan får jeg dem med, og hvordan får jeg dem motiveret til at komme med på det digitale. Det første oplæg var tankevækkende. Tænk, at 123 millioner mennesker er blevet hacket. Jeg så en dag et USB-stik ligge på et bord og blev nervøs for, hvor kom det fra, og hvad var der på? Det var så en medarbejders, og det var ok, men det er med at være opmærksom hele tiden. Foto: Michael Bager