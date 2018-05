Innovation

Når vi taler om innovation, tænker de fleste virksomheder på at skabe produkter til unge mennesker. Men der er mere potentiale i at arbejde med mere kedelige og usexede ting, mener professor i innovation.

ODENSE: Der bliver brugt enorme mængder af ressourcer på innovation. Nærmest ubegribelig store beløb.

Alf Rehn, der er professor i innovation, design og ledelse, anslår, at der hvert år som minimum bliver brugt 3000 milliarder dollars på innovation, men han pointerer, at de kæmpe summer ikke bliver brugt rigtigt, hvis man ser på det fra et samfundsmæssigt synspunkt.

- Jeg talte for nylig med en ven, der arbejder i Palo Alto (by i Californien, USA, hvor der ligger mange højteknologiske virksomheder, red.), og han gider ikke høre mere om kryptovaluta og blockchain. Jeg spurgte ham, hvad der er det nyeste. Han svarede affaldshåndtering, fortæller Alf Rehn.

- Min ven fortæller, at virksomheder, der har med traditionel affaldshåndtering at gøre, kan ansætte kodere til at ændre den måde, vi tænker affaldssystemer på. Tænk på de kommende megabyer, der er ved at blive bygget i for eksempel Kina og Lagos. De her har virkelig færten af noget stort.

Alf Rehn mener, at alt for mange virksomheder fokuserer på innovation og digitalisering i forhold til de unge, men at det er nødvendigt at tænke helt anderledes, hvis innovation skal være med til at ændre verden. Affaldshåndtering er kun ét eksempel. Han kom med flere, da han holdt oplæg til DigitalOdense 17. april i Odeon.