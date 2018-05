Håndlangeren var tidligere blev dømt for at have hentet kokainen ad to omgange på en parkeringsplads ved en Netto-butik nær Islev Station i Vanløse. Da han vidnede torsdag ændrede han fuldstændig sin forklaring fra sin egen tilståelsessag og påstod, at betjente havde tvunget den frem. Retten måtte derfor se helt bort fra hans vidneudsagn, mente anklager Kirsten Flummer, som i sin procedure var gået efter en straf på fem års fængsel til Daabas.

Retten i Odense har fredag formiddag idømt den 35-årige Wassim Daabas fire års fængsel for at stå bag handel med et kilo kokain, som han beordrede en håndlanger til at hente for ham.

Anklaget for at være bagmand: Tidligere Black Army-bandeleder tiltalt for kokainhandel

Wassim Daabas forsvarer Michael Juul Eriksen langede i sin procedure ud efter beviserne i sagen, som ifølge advokaten var mangelfulde. Forsvareren mente ikke, at det var bevist, at der var tale om kokain, ligesom han heller ikke anså det for bevist ud over enhver tvivl, at hans klient havde noget den anden mands tur til Vanløse at gøre.

- Det er ikke tilstrækkeligt, at anklagemyndighedens version forekommer mest sandsynlig. Der skal foreligge beviser, påpegede Michael Juul Eriksen, der havde talt for fire års fængsel, hvis retten alligevel skulle finde hans klient skyldig.

Mens Wassim Daabas blev dømt for at have sendt håndlangeren til Vanløse for at hente kokain, blev han frifundet for at have solgt i alt 130 gram kokain til et andet medlem af Black Army for en pris på 73.000 kroner. Beløbet havde anklagemyndigheden fra telefonsamtaler, hvor det blev nævnt, at manden skyldte Daabas "73".

Forsvarer Michael Juul Eriksen ankede med det samme dommen til frifindelse.