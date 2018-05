Den 5. maj 1945 skulle have været en glædens dag. Men befrielsesdagen endte med at blive den ubetinget blodigste dag i Odense under hele krigen.

26 odenseanere blev dræbt, heraf 15 civile, under kampe mellem modstandsmænd og tyske soldater, der brød ud flere steder i byen. Det var dårlig kommunikation mellem modstandsbevægelsens enheder, utrænede modstandsfolk, danske nazi-håndlangere og masser af mennesker på gaden, der endte med at koste de 26 mennesker livet og såre op mod 90.

Fra morgenstunden var det glæde, der prægede gadebilledet. Kirkeklokkerne havde klokken 8.00 markeret befrielsen.

Men i løbet af eftermiddagen forvandlede byen sig over nogle timer til en krigslignende zone. Ved Bolbro Bakke på Middelfartvej blev to modstandsfolk dræbt og flere såret, da to grupper modstandsfolk fra Middelfart og Odense fejlagtigt antog hinanden for at være tyskere. På Klosterbakken og i Eventyrhaven udbrød der heftige kampe mellem modstandsfolk og tyske politisoldater.

Blandt de dræbte var en otteårig dreng, som blev dræbt i krydsilden, i Skt. Jørgens Gade blev en kvinde dræbt af en kugle fra en modstandsmand, der ville skyde efter nogle tyskere, og også en blomsterhandler på Kirkegaards Allé mistede livet, da han i sin forretning blev ramt af en vildfaren kugle.

Da dagen var omme, var 10 modstandsfolk, tre tyskere og 13 civile dræbt. 17 modstandsfolk blev såret. Det samme overgik i hvert fald 64 civile danskere og mindst syv tyskere.