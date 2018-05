Hvordan var livet som ung kvinde i Odense under besættelsen - og senere befrielsen?

Det ved 92-årige Liss Thomsen bedre end mange andre. Hun havde lige fejret sin 19-års fødselsdag den 20. april 1945 - og kun to uger efter, om aftenen den 4. maj, hørte hun de første meldinger om, at krigen i Europa var slut, og Danmark atter var frit. Men ikke som de fleste andre.

- Jeg og min veninde Grethe sad hjemme hos mig, mens min mor og søster var i teater. Vi sad og havde det hyggeligt med et stykke kage, et glas likør og en cigaret til ud på aftenen. Så kom mor hjem og advarede Grethe imod at gå gennem byen, da der lød skud. Vi spurgte, hvorfor de skød, og så sagde mor: "Jamen, ved I da ikke, der er fred?", husker Liss Thomsen, mens hun kigger i sine dagbogsnoter fra dagen.