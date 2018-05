Regeringen vil fjerne uddannelse til ledige: Hul i hovedet at fjerne noget, der virker

Uddannelse. Regeringen vil fjerne retten til seks ugers jobrettet uddannelse, fordi Finansministeriet ikke mener, at det giver nok værdi. Det er helt til månen!

Ordningen er sammen med en effektiv jobformidling Dansk Metals vigtigste redskab til at få medlemmer i arbejde. Retten til seks ugers jobrettet uddannelse er netop målrettet ledige ufaglærte og faglærte, som er dem, der har mest brug for at tage efteruddannelse. Jobrettet uddannelse er med til at sikre, at arbejdsstyrken hele tiden opkvalificeres med efterspurgte kompetencer, der sikrer, at virksomhederne fortsat kan få kvalificeret arbejdskraft. Og man skal være mere end døv, hvis man har overhørt arbejdsgivernes nødråb om mere kvalificeret arbejdskraft.

I Dansk Metal viser vores analyser - både interne og eksterne - at jobrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen for medlemmer af Dansk Metal har høj jobefffekt. Ifølge en analyse fra konsulenthuset Damvad er jobeffekten af jobrettet uddannelse på niveau med privat løntilskud, som er det redskab, Finansministeren vil have kommunerne til at bruge mere.

Finansministeriet baserer deres ønske om at fjerne ordningen på tal fra starten af 2015. Det er helt skørt, da ordningen markant blev ændret - netop i starten af 2015. Desuden har vi for nylig lavet en trepartsaftale med regeringen og arbejdsgiverne, hvor vi har forbedret reglerne for jobrettet uddannelse.

Desuden må man sige, at beregninger fra Finansministeriet desværre historisk har ramt nogle skæverter: 3.000 ledige forventede ministeriet ville falde ud af dagpengesystemet. Det endte som bekendt med over 70.000 ledige. Det hul fik vi lukket, men vi vil ikke acceptere, at der kommer et nyt hul. Og senest fandt Finansministeriet én milliard kroner på kistebunden, som de ikke regnede med, der var.

Mit klare budskab til regeringen og forligspartierne er derfor: Lad være med at skrotte en ordning, der rent faktisk virker efter hensigten. Dansk Metal er stærke modstandere af indskrænkninger af retten til seks ugers jobrettet uddannelse.