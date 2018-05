krisecenter

Fredericia: Planerne om en flytning er droppet, og Fredericia Krisecenter bliver i Sct. Josephs i Sjællandsgade.

Centret havde ellers udset sig øverste etage i det nye sundhedshus, efter at Fredericia Kommune i 2016 købte den gamle sygehusbygning. Men nu er planerne droppet af to årsager.

- Placeringen på øverste etage var umiddelbart god for Fredericia Krisecenter. Men det viste sig at være lidt mere kompliceret med hensyn til sikkerheden. Det bliver et åbent hus, og udfordringen er, om det vil være sikkert nok. Samtidig har vi oplevet en stor søgning for at komme ind i sundhedshuset, siger viceborgmester Susanne Eilersen (DF), som sidder i styregruppen for Fredericia Sundhedshus.

“ Vi er glade for at være her, for vi har nogle fine rammer, og sikkerhedsmæssigt er det så optimalt, som det kan være. Bente Hedemann

Fredericia Krisecenter tager imod kvinder, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold i familien og ikke længere er i sikkerhed i hjemmet. Om den fremtidige placering af centret siger Susanne Eilersen:

- Der er flere muligheder for at finde et nyt sted, eller også bliver de boende, hvor de er.