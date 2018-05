Læserbrev: Det nyligt udkomne sparekatalog på børne- og ungeområdet i Svendborg Kommune er simpelthen så trist og uhyggelig læsning. Igennem min tid med bestyrelsesarbejde i institutionerne i kommunen, hvor der igennem de sidste mange år har været besparelser på bordet, har vi dog endnu ikke set så horribelt et sparekatalog, som der er lagt frem denne gang.

Der lægges op til, at der skal spares fra de helt små børn til de store børn. Både tidlig børnehavestart og tidlig SFO-start er en del af kataloget, mens der også lægges op til, at klasserne skal udvides til 28 elever. Så vi skal altså med andre ord sende vores børn tidligere afsted til børnehave og skole, samtidig med, at der bliver færre voksne til at være sammen med dem. Derudover skal der spares på PPR-området, ressource-området og Centerafdelingen. Så ikke nok med at der skal være færre voksne pr. barn, det bliver også en dårligere service, vores skoler og institutioner kan trække på, hvis der er børn, der ikke trives eller har udfordringer.

Det er vanskeligt at forestille sig, at børne- og ungeområdet, som i så mange år har været ramt af besparelser, kan holde til flere besparelser. Det er helt urimeligt og uacceptabelt, at dette års sparekatalog får så mange direkte konsekvenser for vores børn. Dette års katalog lægger i den grad op til, at der skal reduceres blandt personalet i vores institutioner og skoler. De fremlagte forslag virker til at være meget kortsigtede løsninger, for hvem vinder på den lange bane ved at fjerne de voksne tæt på børnene?

Jeg savner politisk mod til at investere i det gode børneliv i Svendborg Kommune. Gode dagtilbud skaber trivsel, udvikling og læring. Det er i det gode børneliv, at fundamentet til at mestre livet lægges. Børn, der går i en daginstitution af høj kvalitet, klarer sig markant bedre, flere får en uddannelse, et job og en høj indkomst, mens færre er kriminelle og udvikler misbrug. Det er da det, vi som kommune skal satse på, ellers bliver det da en meget dyrere løsning på den lange bane.