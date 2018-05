Jeg er journalist på Fyens Stiftstidende/Fyens.dk og skriver især artikler om det fynske erhvervsliv. Tidligere har jeg arbejdet på Dagbladet Børsen, Månedsmagasinet Penge og Privatøkonomi, Aalborg Stiftstidende og Dagbladet i Roskilde. Jeg er medlem af bestyrelserne for Odense Journalistforening og for KFUM-Spejderne Gråbrødre Gruppe i Odense. Jeg er født i Fredericia men bor nu i Åløkkekvarteret i Odense i et gammelt hus, som jeg ejer sammen med min kone, der er freelancejournalist og især arbejder for Fagbladet 3F. Vi har to voksne børn.