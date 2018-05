Sarah Smed, chefen for Forsorgsmuseet har lige nu fingrene i cookie-dejen, for ældste datter Andrea skal konfirmeres søndag. Hun har ferie hjemme i Nr. Broby, for der venter en festuge forude. Tirsdag 8. maj skal hun selv fejres og fejre, at hun blev født i Tommerup for 40 år siden. Hun er ikke i tvivl om, hvad hun skal sige til konfirmanden i morgen.

- Det er vigtigt, at finde på noget i livet, hvor man kan gå all in. Gør dit bedste og smil til verden, siger formidlingschefen, der på alle måder føler sig heldig. Både i arbejdet med de tunge skæbnehistorier fra basen på Svendborgs gamle fattiggård og hjemme i "lyset", som hun kalder privatbasen i Br. Broby.

Sarah Smed Formidlingschef på Danmarks Fororgsmuseum på den gamle fattiggård i Svendborg, blev født i 1978. Hun voksede op i Tommerup. Blev uddannet historiker og kulturformidler fra Syddansk Universitet. Sarah Smed begyndte som kulturformidler på Forsorgsmuseet for otte år siden, har siden med bankende hjerte og ild i sjælen gået til hjertesagen. Den er at formidle Danmarks sociale forsorgshistoristorie, og skabe et moderne, levende museum, som trækkertåde til nutidens hjemløse og udsatte. Hun skriver, bl.a. avisklummer og holder foredrag i massevis.Hun bor i Nr. Broby sammen med kæresten Jesper Spatzek Nielsen. Døtrene Andrea og Sofia på 13 og 10 år, samt bonusdatter Rebecca på 10 år. Hun slapper af i hus og have, det nye driv-af-hus og ved at strikke.



Sarah Smed fejrer sin 40 års fødseldag 8. maj ved at holde åbent hus på hjemmeadressen: Dæmningen 1, Nr. Broby kl. 12 til 18.

- Jeg er på alle måder født under en heldig stjerne. Det har jeg faktisk lige tænkt, medens jeg rører kagedej og kigger ud i den have, jeg er så vild med. Jeg holder af mine små grønne projekter. Selvfed, hver gang jeg har plantet en potte eller krukke til med blomster. Kan næsten ikke få armene ned over den skønhed, jeg har skabt, griner Sarah Smed, som allerede har fået sin bedste fødselsdagsgave.

- Det er mit nye driv-af-hus. Hvor andre driver grønt og tomater, er mit drivhus til at drive, sanse og dyrke sine fine fornemmelser i. Her er kun velduftende krydderurter, to fem-armede lysestager, dejlige stole og sofaer at slænge sig i. Et sofabord, kun til strikketøj, kaffe og drinks, fortæller hun. Den rolige lyse base deler hun med kæreste Jesper Spatzek Nielsen og døtrene Andrea ,Sofia og Rebecca.

Selv når hun bager, kan hun dog ikke lade være at snakke om hjertebarnet, Danmarks Forsorgsmuseum, som i 2016 modtog Den Fynske Kulturpris.

- En lys hjemmebane er vigtig, når man i arbejdet har daglig kontakt med livet, når det gør allermest ondt blandt sårbare, hjemløse mennesker, siger hun.

- Jeg ved, det er privilegeret, at være omgivet af mennesker at kysse på og livsduelige kvinder med min mor i spidsen. Man kan her før en rund dag kun føle sig meget taknemmelig, siger Sarah Smed.

- Jeg fandt mit livsjob på Forsorgsmuseet, der har givet rum og plads til mine skøre ideer. Det er vigtigt, at dét museum, som nu er kendt både nationalt og internationalt ligger i Svendborg og ikke København. Museet og jeg. Det er et "match made in heaven", siger Sarah Smed.