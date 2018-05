Carsten Augustinus har åbnet Focus Erhvervsudlejning og har efter grundige undersøgelser valgt at slå sin forretning ned i Middelfart. Her er der gode muligheder med adgang til hele trekantområdet og nok at tage fat på.

Middelfart: Han er den eneste rendyrkede af sin slags på markedet, og der er allerede bud efter ham. Den 1. april slog Carsten Augustinus sig ned med sin nye virksomhed Focus Erhvervsudlejning. Her kan han sælge og udleje erhvervsejendomme i hele trekantområdet.

Han har en fortid som bygningskonstruktør og arkitekt, og for mange år siden ændrede han kurs og begyndte at sælge sommerhuse og erhvervsejendomme i Blåvand,

For et par år siden tog han turen til Middelfart, og nu har han altså åbnet sin egen virksomhed, hvor han gør det, han er bedst til: At skaffe plads til erhvervet.

- Middelfart er kanon, da det ligger i trekantområdet. Jeg handler alle slags erhvervsejendomme, og det er også i hele trekantområdet. Da jeg ville starte min forretning her, undersøgte jeg markedet, og der var ikke en decideret erhvervsmægler her, forklarer Carsten Augustinus, der har lejet sig ind i et kontorfællesskab nær motorvejen.