Den tidligere kendte radiostemme, Amos Bendix, Svendborg, blev udnævnt til æresmedlem, da Svendborg Presseklub holdt sin 99. generalforsamling på Gastropub BØRSEN i ugens løb.

Amos Bendix har været formand for den snart 100-årige presseklub i mere end en menneskealder, selv om det står lidt uklart, og protokoller mangler. Journalister skriver gerne om andre, men åbenbart sjældent om sig selv. Dog mener vi at vide, at Amos Bendix var suppleant, da klubben fejrede sit 75 års jubilæum i 1994. Så fra 1990-2016 har hun været aktiv både som suppleant, bestyrelsesmedlem og senere med formandskasketten på, som hun overtog fra Pia Ehlers.

Svendborg Presseklub fylder altså 100 år i januar 2019, og trods de mange år i branchen, er der til dato kun udnævnt tre æresmedlemmer.

Det er den 77-årige Hans Flemming Kragh, bedre kendt som Gogge, som desværre døde sidste år, og nulevende 92-årige fhv. redaktør, Niels Peter Nielsen, bedre kendt som NP. Så det er i særdeleshed særligt udvalgte, der modtager den hæder.

Amos Bendix fik hædersdiplomet og et pengetræ i gave overrakt af den nuværende formand for presseklubben, Britt Hauervig.

Amos Bendix er kendt for at have ordet i sin magt, og som mikrofonholder på Radio Fyn i 21 år har hun sat ord på mange ting og meninger. Ved overrækkelsen af diplom med foto af hende, var det eneste, der kom over hendes mund, imidlertid: "Nej, er det mig?".

Hun er i øvrigt den, der samler tekst og fotos sammen med kollegerne, Ole Kølster og Maja Rosendal Avnbøg, så 100-års jubilæet kan blive fejret med manér næste år. Det sker blandt andet med udgivelsen af en jubilæumspamflet strikket af historier, memoirer, anekdoter, fabler og også lidt sande minder om de 100 år, der snart er gået med den rare dame, Svendborg Presseklub.

Resten af året skal gå med at arrangere jubilæet, og også med at søge donationer til udgivelse af jubilæumspamfletten og afholdelse af en jubilæumsreception. Så byens fonde kan forvente en henvendelse fra Svendborg Presseklub.

Svendborg Presseklub er Danmarks næstældste. Storesøster er Odense Presseklub, som fejrede sin 100-års dag i 2016.