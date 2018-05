energi Fyn

Brenderup: For 13. år i træk har Energi Fyns to fonde udbetalt mere end 2,4 million kroner til 26 fynske projekter. Blandt modtagerne er blandt andet FDF Brenderup Harndrup, der har modtaget 48.500 kroner. Pengene giver FDF i Brenderup og Harndrup mulighed for at opføre en bålhytte med to shelters og redskabsrum.

- Vores to fonde støtter igen i år en lang række spændende projekter. Det spænder vidt, men projekterne har alle det til fælles, at de medvirker til at skabe glæde, gavn og udvikling for Fyn og fynboerne, fortæller Bent Agerholm, adm. direktør hos Energi Fyn og fondsadministrator i en pressemeddelelse.

Energi Fyns to fonde blev stiftet i 2005 med det formål at medvirke til at udvikle Fyn. Fondene har siden da uddelt fondsmidler til tæt på 200 forskellige projekter på hele Fyn. /EXP