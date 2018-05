Debat: Garantimodellen uden garanti!

Læserbrev: Giver det mening at have tilbud i Svendborg Kommune, hvor budgettet ikke følger antallet af børn? Nej, det giver ikke mening!

Der er institutioner, hvor der er betydeligt færre børn end der gives normering (økonomi) til. Dette skyldes Svendborg Kommunens garantimodel.

Hvorfor skal størstedelen af forældre i Svendborg Kommune betale for, at et fåtal af børn og forældre skal have en ekstra fordelagtig normering, mens størstedelen af Svendborg Kommunes børn går i institutioner, hvor de voksne løber hurtigt.

Hvorfor lave konkurrence på bekostning af børnene?

Som en del af Svendborg Kommunes foreslåede besparelse, der er sendt i høring indtil 30. april, foreslås det at nedlægge garantimodellen, som omfatter bl.a. Oure Børnehus. Af høringsmaterialet fremgår det, at en nedlæggelse af Oure Børnehus kan være en af konsekvenserne, såfremt garantimodellen nedlægges. Det angives således, at der herefter ikke er et vuggestue- og børnehavetilbud i Oure.

Det er ikke korrekt!

Der er et godt og velfungerende vuggestue- og børnehavetilbud i Oure.

Oure Friskole oprettede januar 2016 vuggestuepladser og er nu et veletableret tilbud til børnefamilier i Oure og omegn, hvor prisen er identisk med prisen for det kommunale tilbud. Vi udbyder et helt tilbud til familier, der ønsker at give deres børn en sammenhængende hverdag i et trygt og nært miljø fra vuggestue til 9. klasse. De Grundtvig-Koldske værdier er i højsæde og der arbejdes med barnet og familien i centrum. Her er det nært, trygt og hjemligt. Et mindre hus med varme hænder og nærværende voksne. Et hus med en stærk forældregruppe.

Lad pengene komme ud til alle Svendborg Kommunes institutioner. Lad alle være lige i muligheden for at skabe de bedste forudsætninger for barndomslivet i Svendborg Kommune i såvel private som kommunale institutioner.