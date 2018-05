Et stort flertal i Folketinget har besluttet at forbyde proformaægteskaber ved hjælp af en central enhed, der skal foretage en prøvelse af alle par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere. Partierne lægger op til, at enheden skal have behandlet en ansøgning i løbet af en uge. Forbuddet skal træde i kraft den 1. januar 2019.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi har lavet en bred aftale i Folketinget, som sætter en effektiv stopper for proformaægteskaber. Den betyder, at Danmark fremover ikke kan misbruges til, at udlændinge snyder sig til ophold i EU gennem proformaægteskaber. Vi sikrer dermed også, at kriminelle netværk ikke kan tjene penge på desperate menneskers håb om en bedre fremtid i Europa gennem et dansk proformaægteskab, siger hun i et citat, der er sendt til Fyns Amts Avis gennem ministeriets pressechef.

Ny enhed Den specialiserede enhed, der skal kontrollere udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark, placeres i det kommende familieretshus fra den 1. april 2019. Det er en ny administrativ myndighed, som blandt andet skal behandle skilsmisser.I perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. marts 2019 hører den specialiserede enhed under Statsforvaltningen. Udgifterne til sagsbehandlingen i den specialiserede enhed finansieres ved et gebyr på 1.618 kroner. Prøvelsen foregår som hidtil inden vielsen. Hovedparten af sagerne afgøres på skriftligt grundlag, og prøvelsesattesten sendes elektronisk til kommunen. Disse par skal således først rejse til Danmark i forbindelse med vielsen.

Partierne er ifølge pressemeddelelsen enige om, at de nye regler ikke må ødelægge den bryllupsturisme, som blandt andet Ærø tjener godt på.

"Derfor er partierne enige om, at sagsbehandlingen i den specialiserede enhed skal være let og smidig for de par, der har et reelt ønske om at gifte sig. Samtidigt skal sagsbehandlingstiden være kort. Det er således hensigten, at enheden inden 1 uge efter modtagelsen af en ansøgning skal have afgjort sagen, hvis der ikke er nogen mistanke om proformaægteskab eller falske dokumenter," fremgår det.

- Den brede aftale om forbud mod proformaægteskaber smækker bagdøren til EU i for udlændinge, som gifter sig alene for at få ret til ophold. Men vi har samtidig sørget for, at aftalen ikke kommer til at gå ud over den gode bryllupsturisme. Så udenlandske par kan stadig komme direkte til Ærø, Tønder eller andre steder i Danmark og blive gift i smukke rammer, siger Mai Mercado i et citat fra ministeriets pressechef.