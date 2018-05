Strid i Det Svenske Akademi betyder, at årets Nobelpris ikke bliver uddelt. Formentlig to priser næste år.

Det Svenske Akademi kommer ikke til at uddele Nobels litteraturpris i 2018. Det oplyser akademiet i en pressemeddelelse.

- Årsagen er, at tilliden til Det Svenske Akademi er faldet så meget, at vi afstår fra prisuddelingen i år, hedder det.

Akademiet er rystet af skandaler, efter at 18 kvinder er stået frem med beskyldninger om sexkrænkelser og overgreb begået af en mand, der er gift med et af akademiets nu tidligere medlemmer.

Det skandaleramte akademi uddeler måske i stedet to priser næste år.

Anders Olsson, akademiets sekretær, erkender, at situationen er meget usædvanlig.

- I år har vi haft en meget usædvanlig situation med konflikter og et svækket akademi. Vi må have respekt for prisvinderne, tidligere prisvindere og fremtidige. Vi må være troværdig som institution, siger han.

Den mand, som er i centrum i skandalen, teaterinstruktøren Jean-Claude Arnault, er beskyldt for en række sexkrænkelser i forbindelse med MeToo-kampagnen.

Han driver også selv en kulturinstitution, som har fået penge af akademiet, og han anklages for at have lækket navne på nobelprisvindere, inden deres navne er blevet offentliggjort.

Krisen har ført til dyb splittelse blandt akademiets 18 medlemmer.

Det er første gang siden 1943 - under Anden Verdenskrig - at den prestigefyldte pris ikke uddeles.

Beslutningen blev truffet ved et ugentligt møde i Stockholm torsdag mellem de tilbageværende medlemmer af Det Svenske Akademi.

- Der kommer gode nyheder i morgen, sagde et medlem af akademiet, Göran Malmqvist, til Dagens Nyheter efter mødet.

Inden mødet havde et andet medlem, forfatteren Kristina Lugn, oplyst, at listen over mulige modtagere nu var bragt ned til fem navne.

- Hvis vi ikke kommer i land med det, synes jeg, at alle skal gå af, sagde Kristina Lugn.

I løbet af den seneste måned har seks medlemmer forladt Det Svenske Akademi.

Sagen har ført til flere stormfulde møder i akademiet. Også Sveriges konge, Carl Gustaf, der er protektor for akademiet, har udtalt sin dybe bekymring.