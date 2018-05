En 31-årig mand fik i den grad dårlig samvittighed, efter at han torsdag aften var stukket af med kassebeholdningen i Lokalbrugsen på Sankt Jørgens Gade i Odense.

Manden havde blandet slik, men "glemt" at veje det. Det tilbød ekspedienten at gøre, men i stedet for at vente ved kassen, stak den 31-årige af med dens indhold.

Han fortrød imidlertid, for natten til fredag dukkede han op på politigården og tilstod både dagens tyveri og endnu et af slagsen.

- Han sagde, at han havde lavet noget lort, og at han var ked af det, og at han i øvrigt havde gjort det en gang tidligere i Rema 1000 den 27. marts. Han har forklaret, at han skylder penge, og at det er derfor, han har gjort det, siger Kenneth Taanquist, vagtchef ved Fyns Politi.

Den brødbetyngede tyv er løsladt igen, men sigtet for begge tyverier.