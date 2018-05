Alle partier minus Dansk Folkeparti har fredag indgået en aftale, der forbyder proformaægteskaber i Danmark, hvor målet er at skaffe sig ophold i EU.

Det oplyser Børne- og Socialministeriet.

- Jeg er rigtigt glad for, at vi har lavet en bred aftale i Folketinget, som sætter en effektiv stopper for proformaægteskaber.

- Den betyder, at Danmark fremover ikke kan misbruges, til at udlændinge snyder sig til ophold i EU gennem proformaægteskaber.

- Vi sikrer dermed også, at kriminelle netværk ikke kan tjene penge på desperate menneskers håb om en bedre fremtid i Europa gennem et dansk proformaægteskab, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Aftalen betyder blandt andet, at der oprettes en specialiseret enhed, der skal kontrollere de udenlandske par, hvor begge parter ikke er danske statsborgere og ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark.

DF ønskede yderligere stramninger på området, men dem ville regeringen ikke være med til. DF krævede, at aftalen indeholdt en refleksionsperiode og flere samtaler med de par, som vil giftes.

Ifølge ministeren sikrer aftalen, at bryllupsturismen ikke lider skade.

- Den brede aftale om forbud mod proformaægteskaber smækker bagdøren til EU i for udlændinge, som gifter sig alene for at få ret til ophold.

- Men vi har samtidig sørget for, at aftalen ikke kommer til at gå ud over den gode bryllupsturisme.

- Så udenlandske par kan stadig komme direkte til Ærø, Tønder eller andre steder i Danmark og blive gift i smukke rammer, siger Mercado.

På landsplan blev der i 2016 indgået cirka 13.000 ægteskaber mellem par, hvor ingen af parterne bor i Danmark. I 2016 blev der indgået i alt cirka 44.000 ægteskaber, har ministeriet tidligere oplyst.

Mere end 60 procent af de ægteskaber, som blev indgået mellem personer, der ikke havde bopæl i Danmark, blev indgået i fire kommuner: Ærø, Langeland, Tønder og København.

Sagsbehandlingen i den specialiserede enhed skal være let og smidig for de par, som rent faktisk har et reelt ønske om at blive gift.

Derfor er det hensigten, at den nye specialiserede enhed inden for en uge efter modtagelsen af en ansøgning skal have afgjort sagen, hvis der ikke er nogen mistanke om proformaægteskab eller falske dokumenter.

Hvis der er mistanke om fusk, skal enheden til gengæld gennemføre en mere detaljeret undersøgelse.