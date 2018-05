Fyns Amts Avis mener: Det skulle være så godt ...

Det skulle være så godt. Og så er det alligevel temmelig skidt med udflytningen af tusinder af statslige arbejdspladser til provinsen.

Det skulle være så godt for Folketingets partier, der i noget nær samlet flok - og i valgkampe især - har erklæret deres ubetingede kærlighed til de egne af landet, hvor det skæve Danmark hælder den forkerte vej.

Og det skulle være så godt for os herude, hvor der er for langt mellem arbejdspladserne og tilflytterne. Og væksten lader vente på sig.

“ At udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense skulle være direkte skadelig for naturen og miljøet, kan være svært at forstå.

Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at mange af dem, der i dag har deres statslige arbejdsplads i hovedstadsområdet, er kede af at skulle flytte.

Det er der ikke noget at sige til.

De må enten rykke familien op med rode eller indstille sig på at skulle bruge timer hver dag på at nå frem og tilbage mellem hjem og arbejde.

Der er vist også bred enighed om, at det i mange tilfælde er svært at få øje på fornuften og logikken i placeringen af en del af de styrelser og andre statslige institutioner, som flyttes ud.

Men at udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense skulle være direkte skadelig for naturen og miljøet, kan være svært at forstå.

Det mener Miljøstyrelsen ikke desto mindre selv i et notat, som påpeger, at styrelsen med udflytningen mister ekspertise, som det vil tage adskillige år at genopbygge.

Og hvad Dansk Sprognævn angår, advarer flere eksperter og sprogfolk nu mod en udflytning til Bogense, som i værste fald angiveligt vil få dansk retskrivning til at "stivne" og fratage sprognævnet muligheden for at ret- og vejlede os alle sammen.

Som lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet, Henrik Jørgensen, for nylig sagde til Jyllands-Posten, så vil vi om 20 år have "et kæmpe problem, hvis sprognævnet er ødelagt. Så vil der ikke være nogen til at sørge for, at vores retskrivning bliver opdateret.

Der skal vist en livlig fantasi og et mere end almindeligt sortsyn til at forestille sig, at udflytningen af Miljøstyrelsen til Odense vil gøre ubodelig skade på naturen og miljøet.

Der er trods alt ikke mere end en time og et kvarter i tog mellem den fynske hovedstad og hele kongerigets København.

Og der er mange fynboer, som dagligt tager turen den anden vej.

Og mon dog udflytningen af sprognævnet til Bogense vil føre til et uoprettelig tab af vores evne til at tale og skrive et korrekt dansk?

Men sandt nok er det ikke desto mindre, at hensynet til den politiske dagsorden tydeligvis har været betydeligt større end ønsket om også at foretage en faglig og saglig vurdering af, hvor i provinsen de statslige arbedspladser med størst fordel kan placeres.