Den kontroversielle angriber Diego Costa blev matchvinder, da Atlético Madrid torsdag spillede sig i finalen i Europa League med en 1-0-sejr over Arsenal.

Costa blev i vinter hentet tilbage til den spanske storklub, da han efter tre sæsoner ikke længere var ønsket i Chelsea.

Mens den 29-årige angriber til sidst havde svært ved at indordne sig i Chelsea, så passer han perfekt ind på Diego Simeones hold i Atlético Madrid.

- Costa kom tilbage på grund af aftener som disse. For at være en vigtig spiller og være en leder i angrebet.

- Dette hold har brug for en aggressiv angriber. En angriber med vrede, og det er lige nøjagtig, hvad han er, siger Diego Simeone.

I sidste uge spillede Atlético Madrid og Arsenal 1-1 i London, og det spanske hold er derfor videre til Europa League-finalen med samlet 2-1.

Sejren over Arsenal giver samtidig Atlético-træneren en følelse af, at klubbens nye stadion Metropolitano er blevet en hjemmebane efter 51 år på Vicente Calderon.

- Der bliver skrevet historie i kampe som disse. Vores stadion skal være et fort, og det sker kun efter store kampe og store sejre som denne, siger Diego Simeone.

- Her til aften kunne jeg mærke, at atmosfæren hjalp holdet. Fansene var med os hele vejen. De vidste, at holdet havde behov for dem, og dette er nogle af de første sider, vi har skrevet i historien på Metropolitano, siger han.

Atlético Madrid møder i Europa League-finalen franske Marseille, der slog østrigske Red Bull Salzburg i den anden semifinale.

Finalen spilles 16. maj i Lyon i Frankrig.