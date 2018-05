Det var en 42-årig fynbo - måske påvirket af spiritus - der kørte den Toyota Avensis Verso, som torsdag aften kostede en 41-årig mandlig motorcyklist fra Odense livet på Fynske Motorvej.

Bilisten flygtede fra stedet efter ulykken, der skete ved 22-tiden mellem afkørsel 50 og 49, men han henvendte sig selv til politiet kl. 00.42, og da var han påvirket af spiritus. Spørgsmålet er, om han også var det, da ulykken skete nogle timer tidligere. Det skal efterforskningen og afhøringen af chaufføren afdække, lyder det fra Fyns Politi.

- Han er sigtet for uagtsomt manddrab, for spirituskørsel, og han er sigtet for at forlade uheldet uden at give sig til kende - så må efterforskningen vise, om han også var påvirket, da han kørte på motorvejen. Han har været på politigården i nat, og nu skal vi have ham afhørt, og dernæst skal jurister vurdere, om han skal fremstilles. Vi afventer rapporter fra bilinspektøren, og vi afventer også svar på blodprøven, siger Kenneth Taanqvist, vagtchef ved Fyns Politi.