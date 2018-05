Håndbold: Efter torsdag aftens sene sejr til BSV over KIF Kolding København med 31-28 står det klart, at DM 2018 hos herrerne afgøres mellem Aalborg, Skjern, GOG og BSV.

Søndagens sidste runde i puljespillet, hvor alle fire kampe spilles klokken 16.00, afgør således "kun" sammensætningen af de to semifinaler.

TTH, Århus, KIF og Nordsjælland har således allerede sagt farvel til muligheden for en plads i semifinalerunden.

Før sidste puljerunde søndag DM-slutspillets pulje 1:



1. Aalborg 5 kampe 9 point.



2. Skjern 5 kampe 8 point.



3. TTH 5 kampe 6 point.



4. Århus 5 kampe 0 point.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): Skjern-Aalborg og TTH-Århus Håndbold.



Pulje 2:



1. GOG 5 kampe 9 point.



2. BSV 5 kampe 8 point.



3. KIF 5 kampe 5 point.



4. Nordsjælland 5 kampe 1 point.



6. maj, kl. 16.00 (sidste pulje-dag): GOG-BSV og KIF-Nordsjælland Håndbold.



I semifinalerunden møder nummer et i pulje 1 nummer to i pulje 2 og nummer to i pulje 1 nummer et i pulje 2.

Som stillingen er i de to puljer før sidste runde ser semifinalerne således ud: BSV mod Aalborg og Skjern mod GOG, hvor henholdsvis BSV og Skjern vil have hjemmebanefordelen (hjemmebane i første og en eventuel tredje kamp) på grund af placeringerne i grundspillet.

Men der kan sagtens blive ændret på semifinalernes sammensætning søndag, hvor Skjern tager imod Aalborg og GOG møder BSV i Gudme.

Hvis GOG ender i en semifinale med Aalborg, vil fynboerne som nummer to i grundspillet have hjemmebanefordelen, og Skjern vil som vinder af grundspillet atter have hjemmebanefordelen også mod BSV.

Første semifinale spilles på torsdag den 10. maj med returmatch søndag den 13. maj og en eventuel tredje kamp onsdag den 16. maj.