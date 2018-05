I Paris Saint-Germain savner man sin skadede stjerne Neymar, som ankommer en af dagene for at blive VM-klar.

Neymar er stærkt savnet i Paris Saint-Germain, som ikke har set meget til brasilianeren, siden han pådrog sig en slem skade i slutningen af februar.

Ifølge den franske sportsavis L'Equipe er Neymar dog på vej til Paris fredag, hvor han vil koncentrere sig om at blive klar til VM-slutrunden i Rusland.

PSG-træner Unai Emery har ikke talt med Neymar i flere uger, men Emery glæder sig til at få superstjernen tilbage til Frankrig, beretter avisen ifølge AFP.

- Han har brug for at være sig selv og arbejde med fysioterapeuterne, men vi vil også gerne have ham til at være her hos os til den sidste kamp.

- Jeg ved ikke, om han ankommer fredag eller lørdag, siger Emery.

Den 26-årige verdensstjerne blev historiens dyreste fodboldspiller, da han før sæsonen blev købt fri i FC Barcelona for 1,65 milliarder kroner.

25. februar gik det så galt, og Neymar blev skadet i sin højre fod og ankel i en ligakamp for PSG.

I begyndelsen af marts blev Neymar opereret i Brasilien, og ifølge L'Equipe har han de seneste 14 dage kunnet gå uden at bruge krykker.

Neymar har tidligere meddelt, at han ikke kommer tilbage på træningsbanen før 17. maj, hvor læger vil foretage en sidste test af spillerens bentøj.

I perioden uden Neymar røg PSG ud af Champions League med et samlet nederlag til Real Madrid, efter at Neymar ikke var i stand til at spille returkampen mod Real.

PSG har dog sikret både det franske mesterskab og vundet den franske Liga Cup-finale, mens klubben 8. maj spiller finale i den franske pokalturnering mod Les Herbiers fra den tredjebedste franske række.

Brasilianeren slog 17. april på et pressemøde i Brasilien fast, at han vil komme tilbage "stærkere end nogensinde", og at han har fuldt fokus på VM-slutrunden.

- Jeg håber ikke, at jeg skal se VM på tv. Jeg er sikker på, at jeg nok skal få tilstrækkelig med tid til at forberede mig, lød det tidligere fra PSG-spilleren.

Brasilien spiller første kamp ved VM 17. juni mod Schweiz.