Danmarks åbningskamp mod Tyskland ved ishockey-VM bliver ikke kun en ultravigtig kamp mod den formentlig værste rival i spillet om en plads i kvartfinalen.

For en af de danske spillere bliver det også en kamp mod landsmænd.

Efter at have boet i Tyskland siden 2009 har forwarden Mads Christensen nemlig fået tysk pas og har dermed både dansk og tysk statsborgerskab.

- Den mulighed får man, når man har boet dernede i otte år. Det handler primært om arbejdssituationen, for nu tæller jeg ikke længere som en udlænding.

- Men jeg har også en hverdag, hvor jeg nærmest er halvt tysker, jeg taler tysk hele tiden og trives rigtig godt i landet.

- For mig er det ikke så fjernt, som det måske er for andre, når de lige hører det, siger Mads Christensen, der spiller for Red Bull München.

For at gøre sig fortjent til sit nye pas skulle han både bestå en sprogtest og en slags indfødsretsprøve med 35 spørgsmål.

- Jeg skulle eksempelvis svare på, hvem der var forbundskansler på et bestemt tidspunkt, og der var spørgsmål om Anden Verdenskrig, om EU og nogle love. Det var meget bredt.

- Jeg gik ind til testen med rimelig stor selvtillid, fordi jeg havde hørt, at den var let. Jeg burde nok have øvet mig lidt mere. Men jeg klarede det lige akkurat. Jeg havde to rigtige mere, end jeg behøvede, siger han med grin.

Nu kan han så kalde sig tysk statsborger med stemmeret og det hele, og han udelukker ikke at blive boende i landet, når ishockeykarrieren engang er forbi.

- Det er et dejligt land at bo i, der er en masse sport og kultur, og der er hyggeligt i München. Der er altid mange folk på gaden og i Biergarten (ølhaverne, red.), siger den danske VM-forward.

Der er dog en grænse for, hvad han vil gøre for sit nye land: Man kommer aldrig til at se ham optræde på det tyske landshold.

- Det gør jeg ikke, det lover jeg. Det ville være forræderi af værste skuffe, siger Mads Christensen.

Sammen med det danske landshold møder han tyskerne i VM-premieren fredag aften klokken 20.15.