Den danske håndboldspiller og landsholdsstjerne Mikkel Hansen har været i søgelyset hos den store ungarske håndboldklub Veszprem.

Ifølge BT har klubben taget kontakt til Mikkel Hansen, men han har afvist tilbuddet fra klubben og vil fortsat være i Paris Saint-Germain.

Det bekræfter træneren for Veszprem, Ljubomir Vranjes, over for BT.

- Jeg kan bekræfte, at jeg har kontaktet Mikkel, fordi jeg gerne ville have ham til mit hold. Jeg snakkede med Mikkel og Paris, men vi kunne ikke gå videre med det, for der var ikke interesse for det.

Det er ellers ikke noget dårligt hold, som Mikkel Hansen bliver kontaktet af. Veszprem har i de foregående fire sæsoner været i Final4 ved Champions League.

I år blev holdet dog slået ud i ottendedelsfinalen af danske Skjern.

Veszprem har i forvejen sikret sig to andre danskere på holdet i form af René Toft Hansen og Rasmus Lauge.

Mikkel Hansen har i denne sæson ikke fået lige så meget spilletid som i forrige sæsoner, og det gav håb hos Veszprem om måske at kunne lokke danskeren til klubben.

- Vi hørte rygter om, at der var muligheder for at købe ham fri i Paris. At det skulle kunne lade sig gøre. Men Mikkel ville gerne blive i Paris, og så var der ikke så meget mere for os at gøre, siger Vranjes til BT.

Ljubomir Vranjes oplyser til BT, at klubben aldrig nåede til konkrete forhandlinger om at købe Mikkel Hansen fra Paris, da interessen ikke var der fra danskeren.

Mikkel Hansen forlængede forud for denne sæson sin kontrakt med Paris Saint-Germain til 2022.

I slutningen af denne måned spiller han Final4 med Paris for tredje år i træk.