Når du har læst denne anmeldelse til ende, skal du kun gøre én ting. Find ud af, hvor Hush optræder næste gang og køb en billet. Så kort kan en anmeldelse i teorien skrives. For de bedste koncerter er dem, man ønsker, alle andre får muligheden for at opleve.

Jeg har aldrig lyttet voldsomt meget til duoen Hush, som slog igennem på et tidspunkt, hvor mine antenner slet ikke jagtede popificeret countrymusik. Eller det omvendte.

Torsdag aften på Magasinet ryger paraderne dog ned allerede efter første nummer, "I Grew Up in This House", hvor Dorthe Gerlach kun akkompagneres af keyboard. Sjældent har en vokal stået så tindrende klart fra første strofe.

Sangen er én af mange helstøbte på Hush' aktuelle "Sand", der viser en modnet og musikalsk forandret duo. Live er Dorthe Gerlach og hendes partner, guitaristen Michael Hartmann, omgivet af ene kompetente kræfter. Det er tankevækkende at betragte Jesper Lind bag trommerne. Ham har jeg ikke set på Magasinets scene, siden han for flere end 10 år siden var en del af Kira and the Kindred Spirits.

Tankevækkende, fordi Dorthe Gerlach i sine mest følsomme momenter synger på samme hudløse frekvens som netop Kira Skov. Og hvis jeg skal svinge mig helt op under loftet af begejstring, kan jeg afsløre, at jeg undervejs noterer, at Gerlach i de smukkeste øjeblikke emmer af samme stemmemagi som Annisette. Ja, selv Tammy Wynette kan hun måle sig med, når countrytonerne flyder rørstrømsk.

Hvis Dorthe Gerlach var opvokset i Nashville og ikke Skagen havde hun været kendt i hele USA. Sådan tænker jeg i hvert fald, da hun krænger sig helt ud på "Letting Go of a Dream" for derefter at sætte nådestødet ind i første sæt med "Home" alene med Michael Hartmann. Han doserer sit guitarspil perfekt og lader sin musikalske og private mage få plads til at være ubegribeligt mageløs.