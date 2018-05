Politi i kampuniformer affyrede torsdag tåregas mod vrede demonstranter på den græske ø Lesbos.

En mindre gruppe demonstranter prøvede at vælte en af politiets busser under en protest mod EU's flygtningepolitik.

Samtidig var øen stort set lukket ned på grund af en strejke, der skulle tydeliggøre indbyggernes modstand mod den aftale, EU indgik med Tyrkiet i 2016.

Ifølge aftalen skal de migranter, der ankommer fra Tyrkiet til de græske øer, tilbageholdes og sendes retur til Tyrkiet, medmindre det lykkes dem at søge om asyl i Grækenland.

Aftalen har betydet, at tusinder af asylansøgere er strandet i overfyldte lejre på Lesbos.

- Det er gået for vidt. Hver dag ankommer der busser (med flygtninge), og de er fyldt, siger Yannis Vaxevanis, der er en af demonstranterne.

- Regeringen må gøre noget og tage dem et andet sted hen, siger han.

På Lesbos, Chios og tre andre af de græske øer bor der i alt over 15.000 migranter og flygtninge, der ikke kan komme fra øerne. De fleste af dem bor i overfyldte lejre.

- Tusindvis af mennesker bor stadig under forfærdelige forhold med begrænset adgang til sundhedsfaciliteter, siger Læger uden Grænser.

Ifølge hjælpeorganisationen er forholdene i Lesbos' største flygtningelejr så dårlige, at de "bringer helbred og liv i risiko for de mennesker, der er strandet på øen".

I de seneste uger er antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Lesbos fra Tyrkiet, steget markant.

Øens borgmester, Spyros Galinos, betegner situationen som "yderst vanskelig".

- Vi mærker konsekvenserne af en langvarig finanskrise og den måde, flygtningekrisen er blevet håndteret, siger han.

I alt var omkring 2500 mennesker torsdag mødt op for at demonstrere ved den største havn på Lesbos, hvor premierminister Alexis Tsipras ankom for at tale ved en konference.

Et stort politiopbud forsøgte at holde demonstranterne på afstand, mens flere forsøgte at bryde politiets kæder. Det førte til sammenstød, som varede omkring en time.

Der er ikke meldinger om hverken tilskadekomne eller anholdte.