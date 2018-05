Håndbold: Efter 15 minutter førte hjemmeholdet 5-4. I slutningen af første halvleg blev to udvisninger dyre for fynboerne, og i anden halvleg, hvor kræfterne slap op og bærende kræfter, der har slidt i en hård sæson som oprykker til 1. division sad på bænken, løb ligaholdet med opgøret.

Gudme HK tabte med 15 mål til Nykøbing Falster Håndbold i pokalturneringens sjette runde. Men den fynske ære er alligevel intakt, selv om forskellen mellem et hold i 1. division, der har kæmpet hårdt for at undgå nedrykning, og et ligahold, der vel egentlig burde have været i en DM-semifinale i stedet for Team Esbjerg, blev brutalt udstillet i anden halvleg.

Gudme HK-Nykøbing Falster Håndbold 19-34 (8-15) Pokalturneringen, 6. rundeKampens gang: 2-2, 4-4, 5-5, 6-8, 8-11, (8-15), 10-20, 12-23, 15-24, 15-28, 17-32, 19-34.



Mål: Gudme HK: Laura Eggert 7, Cecilie Nordstrøm 5 (1), Johanne Matzen 3 (2), Klara Grosen 2, Helena Elver 1, Mollie Edelved 1. Nykøbing Falster: Anna Lagerqvist 5, Matilde Nielsen 4, Lærke Nolsø 4, Emelie Westberg 4, Sofie Olsen 4, Ayaka Ikehara 3, Tiril Merg 3, Sarah Iversen 3, Johanna Westberg 3, Kristina Kristiansen 1 (1).



Bedste spiller: Gudme HK: Laura Eggert. Nykøbing Falster: Anna Lagerquist.



Udvisninger: Gudme HK: 3. Nykøbing Falster: 2.



Rødt kort: Direkte rødt til Ida Dyhr, Gudme HK.



Dommere: Jesper Kirkholm og Karina Christiansen.



Tilskuere: 330.



Gudme HK's næste kamp: Sæsonen er slut.



Bemærkninger: Fed pokalstemning i Su'vi:t Arena.

Gudme HK-fløjen Laura Eggert, der stod bag ikke færre end syv af hjemmeholdets scoringer, var et stort smil efter opgøret.

- Jeg synes, det er fedt, at vi kun tabte med 15 mål, og at vi fulgte så godt med langt hen i første halvleg. Selvfølgelig skal Nykøbings mere træning, større fysik og mere hurtighed slå igennem til sidst. Vi kan tage meget med fra sådan et opgør. Vi lærer af at spille mod et bedre hold, og så synes jeg også, at kampen har givet et mentalt løft til næste sæson, lød det fra Laura Eggert.