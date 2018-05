Nyborg: Diskret og myndig. Sådan optræder 72-årige Børge Sørensen, når han leder Nyborg Folkedansere.

Det gjorde han også torsdag aften, hvor folkedanserne gav en lille opvisning på scenen i Bastionen forud for den traditionelle uddeling af årets priser til fritidslivet i Nyborg Kommune.

Børge Sørensen stod enten diskret ude i siden og dirigerede, eller også dansede han med i de svære trin, der ikke blev lettere af, at dansegulvet - Bastionens drejescene - ikke var låst fast og dansede lidt med.

Dermed troede Børge Sørensen han hans og folkedansernes rolle var udspillet, men han måtte op igen, som modtager af en af de fire priser, nemlig musikprisen.

Børge Sørensen, der er pensionist efter et langt arbejdsliv som fængselsbetjent, har danset folkedans sammen med sin kone siden 1979, og i slutningen af 1980'erne blev han instruktør. Han har altså været leder af folkedanserne i 30 år og roses for at være god til at forny sig og for altid at være velforberedt til øveaftnerne.

Ud over folkedansernes leder var to aktive kvinder oppe og få roser af formanden for kommunens kulturudvalg, Erik Rosengaard (V). Det var Ann Rasmussen fra NGIF Gymnastik og Atletik og Maria Jensen fra Kongshøj Spejdergruppe KFUM.

Ann Rasmussen har i ti år været træner i NGIF, og nu har hun ikke alene overtaget formandsposten i afdelingen. Hun er også aktiv i Koncertudvalget og i DGI's fynske atletikudvalg. Hun bliver blandt andet rost for sin evne til at finde på nyt: Blandt andet ølløbet i Refsvindinge og zombie motionsølbet på volden.

Marie Jensen har været spejderleder i Kongshøj-gruppen i tre år, og også hun har været god til fornyelse. Hun har blandt andet taget initiativ til samarbejdet med Plejecentret Rosengaarden i Ørbæk.

Nyborg Slots Buelaug var dog den vinder, der fyldte mest under arrangementet på Bastionen. Bueskytterne var mødt talstærkt frem i fuld udklædning, og de fik prisen for deres evne til at formidle viden om middelalderen på en levende måde og ved at inddrage en masse børn og voksne i arbejdet. Der er 45 bueskytter i Nyborg.