Terapi

Musik: Det lyder som en spøg, men det er ramme alvor. Vi ved, at mange mennesker får det bedre, når de hører musik, ja også køer skulle trives bedre og give bedre mælk, når de hører klassisk musik.

Nu viser det sig, at musik også kan hjælpe mod visse plantesygdomme.

Virus i græskar og agurker er et kæmpe problem i hele verden. Flere end 25 forskellige vira kan inficere græskarfamilien med store økonomiske tab for erhvervet til følge. Gartnertidende fortæller om en sydfransk avler, der havde så voldsomme angreb i planterne, at han stort set ikke kunne sælge noget af afkommet. I sin søgen efter mirakelmidler fandt han ud af, at firmaet Genodics brugte musikterapi i behandlingen af virus.

Selv om den sydfranske avler fandt det tåbeligt, kastede han sig dog ud i musikeksperimentet, for hvad gør man ikke, når nu man har prøvet alt?

Resultatet var helt overraskende for avleren. Hans planter slap ikke af med sygdommen, men hvor udbyttet før var lig nul, blev det nu øget til 70 procent.

Metoden går ud på at spille en speciel musik om natten i intervaller på fem til syv minutter. Vibrationerne fra musikken skulle så på en eller anden vis forstyrre de mikroskopiske viruspartikler, så angrebene bliver mindre. Ud over virus skulle musikken også kunne bekæmpe det, der kaldes falsk meldug, der ligesom meldug er en svampesygdom, men tilhørende en anden gruppe end meldug.

I gartnerierne i Danmark bruger man i øvrigt flittigt det at skabe vibrationer omkring planterne. Det gør man ved i bestemte intervaller at blæse vind hen over de planter, man ønsker skal blive til miniplanter. Planterne vælger ikke at vokse op i vinden, og på den måde sparer man de ellers brugte hormoner, der giver samme effekt.