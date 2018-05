Interview

Forberedelserne til dette års Eurovision Song Contest er i fuld sving i Lissabon, og midt i orkanens øje er Danmarks repræsentant, Rasmussen. For ham har det været en overvældende oplevelse at blive gjort klar til showet.

Vindmaskinerne er kørt i stilling, glimmerkanonerne er ladt med konfetti, og spotlysene er vendt mod scenen. Den 12. maj brager den 63. udgave af Eurovision Song Contest atter ud gennem fladskærmene til millioner af seere over hele Europa, når vinderen skal findes til den store finale i Portugals hovedstad, Lissabon. Midt i virvaret af popelskende fans, journalister fra hele kontinentet, perlebesatte skrud og viftende flag befinder dette års danske repræsentant, Rasmussen, sig. Sjove Facts om Eurovision Song Contest - Portugal har stillet op i konkurrencen hele 49 gange, før de i 2017 vandt for første gang og fik værtsrollen. Til gengæld satte de pointrekord med 758 point.- Den første Eurovision Song Contest blev afholdt i 1956, og her bad Luxembourg Schweiz om at stemme på deres vegne, hvilket resulterede i, at Schweiz stemte på sig selv og vandt.



- Der er mange kendte musikere, der har startet deres karrierer i Eurovision. Blandt andre ABBA, Céline Dion og Cliff Richard.



- I 1974 gav England ABBA nul point.



- I 1995 stillede Norge op med en sang, der kun indeholdt 24 ord - resten var violin.



- Serbien deltog for første gang som selvstændig nation i 2007 - og vandt.



- Det er kun tilladt at være seks mennesker på scenen inklusiv backupsangere og dansere. Indtil 1971 måtte man kun være tre.



- Luxembourg har vundet fem gange, men ingen af gangene har sangeren været fra landet. Fire af dem var franske og en enkelt græsk.



- Fra 1956 og frem til 1998 blev alle sange spillet med live band. Siden er der oftest blevet brugt optaget lyd. Til gengæld må alle numre ikke være længere end tre minutter.



- Den yngste vinder nogensinde var den belgiske Kim på 13 år, der vandt i 1986.



- Norge er kommet på sidstepladsen hele ni gange, men den største taber er Cypern, der aldrig har haft en sang i top fire. - Hvis jeg skal sætte ord på den sidste tid, så har det været overvældende, enestående og vildt, og jeg føler mig så privilegeret over endelig at være her. Fra det øjeblik jeg stillede mig op på scenen ved det danske Melodi Grand Prix, er det strømmet ind med søde kommentarer, opmærksomhed og opbakning, og det har været så vildt at opleve, siger Jonas Foldager Rasmussen, der i Grand Prix-sammenhæng blot går under navnet Rasmussen. Eurovision Song Contest Den 63. udgave af Eurovision Song Contest finder i år sted i Lissabon i Portugal.I alt stiller 43 lande op i konkurrencen.



Konkurrencen er opdelt i to semifinaler, der finder sted tirsdag den 8. og torsdag den 10. maj, mens den store finale bliver afholdt lørdag den 12. maj.



Danmarks Rasmussen skal synge i den anden semifinale den 10. maj.



Alle tre shows kan ses på DR1 klokken 21.00. Tilbage i februar sang han sig til en overvældende sejr med hymnen "Higher Ground", der er inspireret af sagnet om vikingen Magnus Erlendsson, og med hele 50 procent af stemmerne i den danske finale, spår bookmakerne, at han får en god placering i Eurovision Song Contest.

Fyldt kalender

Lige da Rasmussen havde vundet det danske Melodi Grand Prix, gik forberedelserne i gang med at forfine hans optræden og køre ham i stilling til den europæiske konkurrence. Og der har været fuld fart på lige siden. Rasmussen Rasmussens fulde navn er Jonas Foldager Rasmussen. Han er 33 år og født i Viborg, men bor i dag i Langå sammen med sin kone og parrets to børn.Han er uddannet fra Aarhus Universitet i dramaturgi og musikvidenskab og arbejder til dagligt som underviser på Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg og som teater- og skriveværkstedsunderviser ved Aarhus Teater Læring.



Rasmussen har medvirket i en række hyldestkoncerter for navne som Elton John, Abba og Rungsted & Kreutzfeldt.



Fungerer også som frontfigur i bandet Hair Metal Heröes, der optræder med covernumre fra 1980'erne. Har også medvirket i musicals som "West Side Story", "Rent" og "Les Misérables" i Aarhus og Holstebro. Først skulle han som vinder igennem mediemøllen, og i slutningen af marts fløj han til Portugal for at optage det "postkort" - eller videosekvens - der skal præsentere ham og Danmark, lige inden han går på scenen til semifinalen. Derfra gik turen til London, Tel Aviv og Amsterdam, der alle er tidligere værtsbyer, hvor han sammen med andre både nye og gamle Eurovision-artister mødte fans og optrådte med deres sange til forskellige optaktsfester med op til 20.000 tilskuere. - Det har været en vild oplevelse at komme ud og møde fansene og blive overfaldet på den gode måde af mennesker, der kender ens navn og vil have taget billeder. I Amsterdam til et pre-party nåede jeg kun en meter ind i lokalet, før folk flokkedes om mig og ville have taget billeder, og det tog en halv time at nå dem alle, siger Rasmussen. Til dagligt bor den 33-årige sanger med sin kone og to børn i Langå og arbejder som underviser på Scenekunstskolen ved Kulturskolen Viborg og som teater- og skriveværkstedsunderviser ved Aarhus Teater Læring. Ved siden af har han medvirket i en lang række hyldestkoncerter og musicalopsætninger og var i gang med prøverne til en i begyndelsen af året. Derfor passede det faktisk rigtig dårligt ind i hans overfyldte kalender, at han vandt Dansk Melodi Grand Prix. - Hvis det ikke var fordi, jeg har en fantastisk hustru, der har kunnet stå for logistikken og alt det praktiske derhjemme, så havde jeg ikke vidst, hvad jeg skulle gøre. Hun har virkelig formået at jonglere det hele, så jeg har kunnet nå alt det, der førte med sejren, siger han.

Komplet drejebog

Til det danske Melodi Grand Prix var der ikke sparet på hverken vind i håret eller sne i det lange, røde skæg, da Rasmussen gik på scenen, og det bliver der heller ikke til Eurovision Song Contest. Sammen med DR har han skullet lave og aflevere en komplet drejebog med beskrivelser af sin optræden ned til mindste detalje til det portugisiske fjernsyn. Det vil sige, at der intet er overladt til tilfældighederne. Alt fra hår og lys til røg og kameravinkler er på plads. - Det er DR, som har haft det overordnede overblik, men jeg har haft en stor finger med i spillet i forhold til alle valg, der skulle træffes. Om det så har været kostume, måden mit hår skulle sidde eller scenen se ud på, så er jeg blevet hørt og fået det på min måde. Fra starten af har vi været ret enige om, hvordan min optræden skal være, for at det skal blive så fedt som muligt, siger han. Ramussen har netop haft sin første af to lydprøver, inden han skal stå på scenen til den anden af de to semifinaler torsdag den 10. maj. Men denne gang kommer han ikke til at stå der alene. Sammen med DR har han udvalgt fire skandinavisk udseende sangere med store stemmer, der skal akkompagnere ham og være med til at forstærke den nordiske vikingestemning i nummeret. - Vi har samlet et rigtig godt hold, og det var vildt endelig at stå på scenen og se den kæmpemæssige arena, men jeg følte mig ret rolig og hjemmevant. Det hænger nok sammen med, at jeg føler, at vi har snakket og øvet actet så godt igennem op til, siger Rasmussen.

Professionelt hele vejen rundt

Selvom Eurovision Song Contest er et kæmpemæssigt professionelt maskineri, så kan der alligevel gå ting galt. Til den første prøve viste det sig, at sneen, det portugisiske tv-selskab har indkøbt til showet, er lavet af skum i stedet for silkepapir som i det danske show. Det falder på en romantisk juleagtig facon i stedet for tungt, som det er meningen, men det tager Rasmussen med ophøjet ro: - Det bliver ikke det store problem. Der er en grund til, at man øver, og det er for at få rettet og finjusteret tingene, inden det for alvor går løs. Crewet bag Eurovision er så sindssygt professionelle hele vejen igennem, og man kan virkelig mærke, at der er styr på tingene. Da holdet blev hentet i lufthavnen, skete det med en politieskorte, som kørte foran og bag bussen, og generelt er der blevet sørget for de optrædendes sikkerhed på alle tidspunkter af døgnet. Deres kontaktperson har desuden sørget for, at de er underholdt på de dage, hvor der ikke er prøver, med eksempelvis en arrangeret sightseeing rundt i den portugisiske hovedstad. Med så mange nye indtryk og den massive opmærksomhed har det været vigtigt for Rasmussen at trække sig lidt tilbage indimellem: - Det er så overvældende, at det også er vigtigt at holde fast i mig selv. Heldigvis falder det mig naturligt at tage tingene stille og roligt selv i tilspidsede situationer. Det hænger måske sammen med, at jeg har mit bagland i orden derhjemme, og på den måde kan jeg nyde oplevelsen endnu mere, fordi jeg ikke på samme måde skal skabe mig en ny karriere ud af dette.

Gode odds