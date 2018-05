Arne anmelder

Mikael Niemis "At koge bjørn" er en prægtig roman om mennesker og natur og strækker armen ud over næsten 200 år for at røre ved os.

"At skyde bjørn", roman 2017 (på dansk 2018) Man kan altid diskutere, hvad der er en god bog og hvad, der ikke er. Men "At koge bjørn" er på én gang en stor, episk roman om en svunden tid i det nordligste af Skandinavien, en spændende krimi og en sproglig nydelse gennem sit poetisk bårne sprog. Niemi har det med at pakke en hel del drama ind i sine romaner. Da han for nogle år siden skrev bestseller-historien "Manden, der døde som en laks", blev han indstillet til en krimipris. Det gør han måske igen, for "At koge bjørn" rummer historien om en forbrydelse. Men Niemi skriver ikke gode krimier forklædt som litteratur. Han skriver fremragende litteratur, nu og da forklædt som krimier. Det vil være både fattigt og falsk varebetegnelse at bruge ordet "krimi" om "At koge bjørn". For der er tale om en stor, veloplagt roman født til at blive klassiker.

Ved den yderste rand

Romanen foregår ved den yderste rand af Skandinavien. Vi er i sidste halvdel af 1800-tallet. Det var et benhårdt liv at skaffe til dagen og vejen helt oppe i det allernordligste Sverige, ind mod den finske grænse. Befolkningen bestod af svensk-finner og samer. Der var klasseforskelle og racistiske elementer i hverdagen. Og der var stor forskel på dem, der havde noget - og dem, der ikke havde. Niemi er ikke en egentlig politisk forfatter. Han tager ikke parti for de fattige mod de rige. Hvis Niemi tager parti for noget eller nogen, er det for menneskene. Der er en dyb, humanistisk åre i hans forfatterskab, også i denne roman. Uanset de dramatiske og ofte barske hændelser fornemmes sympatien for mennesket konstant. Niemi bygger romanen op omkring et særdeles interessant makkerpar. Den meget vidende provst, vækkelsesprædikanten Lars Levi Læstadius, og den hjemløse same-knægt Jussi, som Læstadius har taget til sig. Læstadius er en "virkelig" person. Han er en stor mand i historien om dette mægtige, svagt befolkede og fattige Norrbotten Len. Han var lægprædikant, gloende kristen, videnskabsman, ivrig botaniker og fanatisk modstander af alkohol. Det måtte menigheden ikke røre. Til gengæld måtte sognebørnene gerne ryge tobak. For det gjorde provsten selv.

Nordens Holmes og Watson

Niemi bruger Læstadius og samen Jussi på samme måde, som Conan Doyle bruger Sherlock Holmes og Dr. Watson. Der er geniet Læstadius, der kan aflæse selv de mindste tegn, læse naturen, udrede hændelser ved hjælp af skarp iagttagelsesevne og viden. Og så er der medhjælperen, der arbejder mere på fornemmelse, på intuition og med samens tætte kontakt ikke alene med naturen, men også med det overnaturlige. Dette spiller en temmelig stor rolle i romanen. For der er mere mellem himmel og jord, end selv Læstadius er klar over. En aften bliver provsten opsøgt af naboerne. En malkepige er forsvundet. Hun var i skoven med køerne, men er ikke vendt tilbage. Køerne kom selv. Men pigen var væk. Læstadius og Jussi tager af sted. Inde i skoven finder de pigens halstørklæde. De finder blod. De finder også mærker efter en stor bjørn, og landsbyboerne bliver skrækslagne. Men var det en bjørn? Provsten og hans unge makker har en anden fornemmelse. De er mindst lige så rystede som landsbyboerne. Men de er bange for, at noget farligere end en bjørn er på spil. Vogterpigen findes død - og kort efter findes en anden pige alvorligt skadet. Læstadius og Jussi påtager sig at finde forbryderen. Om det nu er en bjørn eller ej. Mens de arbejder på sagen, vokser der en voldsom lokal konflikt frem. Et oprør, en slags Nordlands-revolution, fordi de undertrykte søger at rejse sig. Den fjendtlige stemning i hele området gør ikke efterforskningsarbejdet lettere for Læstadius og Jussi. Men de kæmper sig gennem krisen - om end med voldsomme konsekvenser.

Frygten for det fremmede