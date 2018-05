I kolonihaveforeningerne Martinsminde og Biskorup har mange beboere igennem længere tid levet med en kriminalitet, der blev markant værre, da Black Armys klubhus lukkede i efteråret. Torsdag kom dagen, hvor politiet rykkede ud, ransagede en række luksuriøse kolonihaver og fandt narko, penge og ammunition.

Mens solen skinnede på de plantede grøntsager og blomster på en flot forårsdag, stormede politiet pludseligt ind i haveforeningerne Martinsminde og Biskorup i Odense torsdag formiddag. Den massive politiaktion i haveforeningerne startede klokken 10, hvor politiet afskærmede hele området omkring kolonihaveområdet, der ligger lige over for Vollsmose, og gennemførte en række ransagninger. Fem timer efter kørte politiet fra området igen og meddelte, at man havde anholdt syv personer, efter fund af amfetamin, heroin, hash, ammunition og kontanter. To af de haveejere, der oplevede aktionen fra første række var 27-årige Christina Rosendal og 32-årige Henrik Mortensen. De bor tæt ved to af de kolonihavehuse, der blev ransaget og har igennem længere tid oplevet, hvordan der har været stor aktivitet til og fra de to kolonihavehuse. - Det seneste år er det blevet en del mere utrygt her. Og der er kommet meget mere trafik, siden de lukkede Black Armys klubhus i efteråret. Vi har længe talt om, at politiet gerne snart måtte gribe ind, siger Henrik Mortensen, der er særligt bekymret over, at politiet har fundet ammunition i forbindelse med aktionen. - Èn ting er, hvis man havde fundet noget hash og sådan, men det er bestemt ikke særlig rart, at der er fundet ammunition, siger han.

Luksusbiler i høj fart

Christina Rosendal og Henrik Mortensen har haft kolonihaven i tre et halvt år, men idyllen og lyden fra de græssende køer er i stigende grad blevet brudt af store luksusbiler, der har blæst op og ned ad den lille grusvej. Det har ikke mindst været utrygt, når parret har haft venner med børn på besøg. - De har vel kørt omkring 50 kilometer i timen. Det er meget på sådan en vej. Tidligere kunne de ikke køre så hurtigt, fordi der var for mange huller i vejen, så det var lige før, at man fortrød, at hullerne blev lappet, siger Christina Rosendal.

Kolonihavehus med glaseret tag