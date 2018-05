Move

Thorsten Foldager Johnsen fra Center for Cybersikkerhed nåede både at forskrække sine tilhørere og give dem håb for fremtiden under sit oplæg om cybertruslen mod Danmark med fokus på logistiksektoren.

Fredericia: - Flere danske myndigheder er nærmest dagligt udsat for spionageforsøg. Vi er et velordnet samfund. Der er lande, som alene spionerer mod Danmark for at finde ud af, hvordan vi har lavet vores infrastruktur. Når vi har brancher som transportsektoren, der er med på den nyeste teknologi, er vi et mål.

Sådan sagde Thorsten Foldager Johnsen fra trusselsenheden ved Center for Cyberkriminalitet, der torsdag eftermiddag fortalte om cybertruslen mod Danmark på messen Move. Centret er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste og har dermed adgang til information, som de fleste andre ikke har.

“ Lav en trusselsvurdering for forretningen og træf beslutning om, hvad man vil gøre noget ved, for man kan ikke gøre noget ved det hele Thorsten Foldager Johnsen, Center for Cyberkriminalitet

Hvert år udarbejder centret den aktuelle trusselsvurdering mod Danmark. Den beskriver spionage, berigelseskriminalitet, aktivistiske aktioner og terrorhandlinger udført via internettet. Det er ikke kun offentlige virksomheder, som er udsat for trusler via teknologien. Det er danske virksomheder i høj grad også.

Ifølge Thorsten Foldager Johnsen bliver risikoen for spionage i Danmark vurderet som meget høj. Det samme gælder indenfor cyberkriminalitet. Her er det organiserede kriminelle med stor kapacitet, som står bag. De går typisk efter penge og forsøger blandt andet at lokke virksomheders ansatte til at overføre penge via falske mails. Blandt andet er shippingindustrien et stort mål i øjeblikket, fordi mange pengeoverførsler i den branche sker via beskeder på mail.