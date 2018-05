Hvor alvorlig er den aggressive form af herpesvirussen, som lige nu er på Fyn?

- Selve virussen er en variation af Equine Herpes Virus 1 (EHV 1), som har været ret aggressiv og i en form, som kan give neurologiske symptomer. Det betyder, at hesten kan blive slingret i sin bagpart og ikke kan tisse eller gøde. Når det kommer ind i en besætning, starter det med, at en hest får feber, og dagen efter er der flere, som får det. Omkring 10 procent kan få får ret alvorlige symptomer, og nogle bliver aflivet på baggrund af det.

Hvor ofte ser man udbrud af denne art?

- På verdensplan ser man det komme i en aggressiv form én gang om året. Vi kan ikke huske, at vi i Danmark har haft en, der var så aggressiv som den her.

Hvor er der udbrud af virussen?

- I en længere periode har vi kun haft udbrud i de tre samme besætninger (Dalumgård Rideklub, Hesselhøj og en privat stald i Ebberup, red.). Der er ikke nye tilfælde, hvor heste er positive for den aggressive form af EHV 1.

Men på et kort, som der henvises til på forskellige hestegrupper på Facebook, er der tale om flere tilfælde, og DRF og SEGES har blandt andet meldt ud, at der har været et nyt tilfælde den 1. maj. Hvordan forholder I jer til det?

- Vi har stadig kun tre udbrud, uanset hvor mange rygter, der florerer. De stalde, hvor der er udbrud, har vi under kontrol. Udmeldingen om et nyt udbrud den 1. maj er en fejl. Det var en stald, vi kendte til allerede, som er med i de 3 udbrud, der er beskrevet.

Der er også flere steder, hvor der er taget prøver for herpesvirussen. Hvordan skal man forholde sig til det?

- Det, jeg gerne vil være sikker på, at folk forstår, er, at der året rundt hele tiden er heste, som udvikler feber. Det er nu efterhånden på samme niveau, som før det her. Mange steder går folk op i limningen over, at en hest har feber, men sandsyndligvis er det bare den baggrundsfeberstøj, vi havde før. Før nogle konstateres positive, så må vi sige, at der fortsat kun er de samme tre besætninger. Vi er ved at komme tilbage til normalen, og det ser positivt ud. Men mange maler fanden på væggen.

Hvordan stopper man virussen i at brede sig yderligere?

- Hesteejere skal stadig følge de officielle råd om at tage hestenes temperaturer og undgå at komme i kontakt med de stalde, hvor vi ved, virus er tilstede. Flytning af heste til stævne, undervisning i andre stalde eller andre former for samling kan stadig anses som en risiko, men jo længere tid der går fra det oprindelige udbrud i påsken, jo mere sandsynligt er det, at vi ikke kommer til at se denne variation af virus i de prøvesvar, vi får tilbage fra testede heste.

Hvordan ser statistikken ud, når en stald rammes af denne herpesvirus?

- I de pågældende stalde, hvor virussen findes, får ca. 80 procent feber i større eller mindre grad. Ud af de 80 procent får ca. 10 procent neurologiske symptomer som slingerhed og problemer med at tømme blæren. Ud af dem er der få procent, som lægger sig ned og aldrig kan komme på benene igen.

Er der kontrol over virussen?

- Medmindre der inden for den næste uge kommer reelle nye tilfælde, hvor hestene på en eller anden måde har haft noget til fælles med de heste, der har været syge og testede positive for herpes, så er vi ved at have dæmmet op for den. Der kan komme andre aktiveringer af herpesvirus, som ikke er så aggressive, som den her. Det er en vigtig ting. Nogle kan tro, at de er en del af det her udbrud, men det er de i virkeligheden ikke. Så herpesvirus kan komme i mange former, og derfor er det ikke nødvendigvis den aggressive form, heste, der har herpesvirus, har.

Men er der så grund til, at klubberne fortsat aflyser ridestævner?

- Ja, for vi skal være sikre på, at der ikke viser sig at være noget i de mange rygter. Der vil altid være prøver, som der mangler svar på. Men alt tyder på, at det ikke er den farlige virus. Jo længere tid der går uden nye tilfælde, jo mere sikre er vi på, at virussen ikke er spredt. Vi er tidsmæssigt ved at være et godt sted nu. Hvis der ikke er nye tilfælde i næste uge, så begynder vi at tro på, at dette er under kontrol, og så gælder det om at få de besætninger, der er ramt, ud af karantænen.