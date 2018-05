DBU og de andre forbund i Norden havde torsdag chancen for at blive klogere på ansøgerne til VM i 2026.

En VM-slutrunde i Marokko i 2026 eller et delt værtskab mellem USA, Canada og Mexico.

Med dette på dagsordenen tog Dansk Boldspil-Union (DBU) og resten af de nordiske fodboldforbund torsdag imod de to VM-ansøgere i København.

- Det største indtryk er, at vi overhovedet fik muligheden for at møde dem.

- Nu er det op til 211 medlemmer i Fifa (Det Internationale Fodboldforbund) at træffe en beslutning. Den demokratiske proces er et tegn på, at Fifas nye reformer virker, siger DBU-formand Jesper Møller.

- Begge leverede flotte præsentationer, og nu skal vi så se dybere ind i deres dokumenter, tilføjer Jesper Møller.

Han ønskede ikke at komme ind på, hvor ansøgerne lige nu står i Nordens bog.

- Vi blev klogere og fik spurgt ind til menneskerettigheder og kvinders og arbejdstageres retsstilling i Marokko. Med USA spurgte vi mere til sikkerhedssituationen og visa-udstedelser, fortæller han.

Forinden havde Marokko og nordamerikanerne holdt pressemøder i København.

Marokkos delegation ønskede - ifølge DBU - i første omgang ikke at møde pressen, men gik siden med til at briefe om fremlæggelsen uden at tage imod spørgsmål fra pressen.

Direktøren for det marokkanske bud, Hicham El Amran, slog blandt andet på, at et VM i landet vil få højere kvalitet, fordi afstandene i landet er små, så spillerne slipper for lange rejser undervejs.

Han friede også til europæerne ved at forklare, hvor tæt Europa er på Marokko, og hvor let tilskuere fra dette kontinent kan komme til slutrunden.

Og så understregede han entusiasmen for fodbold i landet.

- I Marokko er fodbold nærmest den anden religion, siger Hicham El Amran.

Det kan man ikke sige om USA. Præsidenten for USA's fodboldforbund (USSF), Carlos Cordeiro, erkendte, at man slås for at gøre fodbold større i landet i konkurrence med landets mere populære sportsgrene.

- For Fifa betyder det meget at udbrede spillet mest muligt, og det koster penge, og vi kan generere flest penge på en slutrunde, siger Carlos Cordeiro med henvisning til blandt andet landets store stadioner.

- VM bliver større og større med flere kampe, og derfor står man stærkere med delte værtskaber. Jeg vil sige, at ikke en gang USA er stort nok til at holde VM alene, siger han.

Værten vil blive annonceret 13. juni i Moskva forud for sommerens slutrunde i Rusland. Jesper Møller oplyser, at man i DBU beslutter sig for, hvem stemmen skal gå til lige op til denne dato.

Man vil bruge de andre nordiske forbund til sparring, men landene kommer ikke nødvendigvis til at pege på den samme vært.