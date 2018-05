Selvom solen indbyder til vrinsk og galop i de store folde på Dalumgaard Rideklub, må de fleste af rideklubbens omkring 80 heste for tiden nøjes med at slikke sol fra hver deres "vindue" i stalden. Efter en aggressiv form for herpesvirus i begyndelsen af april brød ud blandt hestene, har rideklubben forsøgt at gøre alt, hvad den kan, for at begrænse smitten.

Hesteherpes Normalt giver herpesvirus hos heste en mild luftvejsinfektion med feber, men ved denne aggressive type er der tale om neurologiske symptomer, der kan give langvarige problemer og i værste fald ende i en aflivning.



Virussen ligger gemt i nervevæv hos stort set alle heste og kan typisk bryde ud, hvis hesten bliver stresset eller har anden sygdom, der svækker immunforsvaret.



Den medfører feber med næseflåd, der så kan smitte videre via luftbårne partikler, når hesten pruster eller hoster.



Herpesvirussen rammer oftest ungheste, og den optræder især om efteråret, hvor de unge heste samles, eksempelvis på stald, til skuer eller stævner.



Virussen kan give forskellige symptomer, som feber, luftvejsinfektioner hos ungheste, virusabort hos drægtige hopper, slingrende gang og lammelse.



Første sygdomstegn er feber. Derfor kan man tage hestens temperatur dagligt, hvis man mistænker smitte.



Der kan gå op til 14 dage, fra hesten smittes, til der er sygdomstegn. Hvis hesten ikke får forhøjet temperatur inden for de to uger, er den ikke smittet, og derfor vil den heller ikke smitte andre.



I de fleste tilfælde ender virussygdommen som en harmløs forkølelse hos hesten. I enkelte tilfælde kan den have dødelig udgang.



Virussen smitter udelukkende blandt heste. Mennesker kan derfor ikke smittes.



Kilde: Højgård Hestehospital

- Onsdagen efter weekendens stævne (den 11. april, red.) havde vi haft en dyrlæge ude til en hest, som var begyndt at gå mærkeligt. Op til stævnet havde flere heste gået og hostet, men det er ikke unormalt for årstiden. Vi får så et tilfælde mere dagen efter med en hest, som har stået overfor den anden hest, og så er vi godt klar over, hvad det er for noget, vi er oppe imod, fortæller berider og leder af Dalumgaard Rideklub Jon Dalgaard Pedersen.

“ Det, der påvirker mig mest, er, at de unge piger, som har hestene, får ar på sjælen af at opleve det her. Det er altid barskt, når man skal sige farvel til et dyr, som man er glad for, og det er uanset, om det er en hund, en kanariefugl eller en hest. Jon Dalgaard Pedersen, leder af Dalumgaard Rideklub

Selvom det ville tage fem dage, før blodprøver af hestene med sikkerhed kunne give svar på, om det var den frygtede, særligt aggressive, herpesvirus, der var brudt ud på rideklubben i Dalum, valgte Jon Dalgaard Pedersen fra begyndelsen at tage sine forholdsregler.

- Vi lagde ud med at tro, at det var det værste af det værste, vi havde fået. Det var jeg også ret overbevist om, det var, fordi jeg kort tid forinden havde haft en hest, der var død under mystiske omstændigheder. Jeg kunne se, at det var nogle af de samme symptomer. Derfor tog vi - og tager stadig - alle de forholdsregler, vi kunne - vi tog temperaturen på hestene flere gange om dagen for at se, om de fik feber, og vi gik i gang med medicinsk behandling så hurtigt som muligt, efterhånden som de blev syge, siger lederen af rideklubben.

Mandag den 16. april viste prøverne, at det er den aggressive form for herpesvirus, der er brudt ud på Dalumgaard Rideklub, der kan give feber, lammelse, slingerhed, og i værste fald kan hesten dø af det.