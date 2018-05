Indsigt

Målet med dagen er forhåbentlig at få de kommende ingeniører i arbejde, når Syddansk Universitet inviterer 93 virksomheder ind for at møde de studerende. Det fortæller arrangør af datingarrangementet, Lone Søvad Madsen.

Hvad er PP-dag?

- Praktik- og projektdag er et mødested for studerende og virksomheder. Her kan de få snakket og lavet aftaler om kommende projekter eller praktikker, som man skal i løbet af sin studietid. Hos os gør vi sådan, at virksomhederne har nogle dimser med, som de studerende kan få øje på. Så kan man begynde at nørde sammen allerede ved standen, og snakke om, hvad det er for opgaver de studerende gerne skal være med til at løse hos virksomheden.

Hvad er målet med dagen?

- De studerende skal få øje på alle dem, der gerne vil samarbejde med dem. De studerende er ikke så erfarne i at søge job hos virksomhederne, så vi stiller til rådighed, at de kommer her. De studerende har undervisningsfri, mens virksomhederne er her, og det koster ikke noget. Virksomhederne får input til deres produktion og mulighed for at møde alle de studerende. De vil gerne se de studerende i øjnene - og ikke kun læse en ansøgning. Men vi skal ikke være blege for, at grunden til at der kommer så mange, er fordi det også er langsigtet rekruttering. Vores fornemmelse er, at der, hvor vores diplomingeniører kommer i praktik, der skriver de rigtig ofte også deres afgangsprojekt, og mange bliver også tilbudt job efterfølgende.

Hvad får SDU så ud af det?

- Vi får erhvervsklare studerende. Vi bliver også målt på, at de kandidater vi uddanner, faktisk også går ud og får jobs.

Hvorfor er det vigtigt at styrke samarbejdet mellem studie og erhvervsliv?- Vi uddanner til, at folk skal ud og have et arbejde. Så for at gøre vores læring så relevant som muligt, er det godt at koble studiet sammen med virkeligheden udenfor. Mange kommer direkte fra gymnasiet, så det handler om, at de skal vide, hvad der venter dem efter studiet.Når de studerende ofte får tilbudt job i den virksomhed, de er I praktik hos, oplever I så, at de studerende hopper fra studiet og i stedet foretrækker den fede månedsløn?- Det ser vi nogle gange, men jeg ved ikke hvor tit. Men jeg ved, at nogle diplomingeniører eksempelvis springer fra deres bachelorer, fordi de bliver tilbudt job. Nogle ringer hjem til deres praktikvejleder og spørger, hvad de skal gøre. Vi kan kun råde dem til, at de skal vente det halve år, så de kan få papir på deres uddannelse.