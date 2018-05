De ingeniørstuderende på Syddansk Universitet og deres måske kommende arbejdsgivere fik torsdag eftermiddag mulighed for at mødes og forelske sig. En af virksomhederne, der er taget på jagt på SDU, er Dinex A/S fra Middelfart, der leder efter fire praktikanter.

- Og hvad kan I så lave?, spørger en ung, mandlig studerende, Patrick Hansen, der om få semestre kan kalde sig maskiningeniør.

- Vi kan lave næsten alt, svarer Lasse Zoffmann, selv maskiningeniør-studerende og lige nu i praktik hos Middelfart virksomheden Dinex A/S. Han står foran roll-up-skoven, der er sat op i et af lokalerne i de ingeniørstuderendes lokaler på Syddansk Universitet.

93 virksomheder på SDU Praktik- og Projektdag (PP-dag) er en dag, hvor alle de ingeniørstuderende på Det Teknisk Fakultet på Syddansk Universitet har mulighed for at møde kommende arbejdsgivere fra erhvervslivet.



Både i forbindelse med praktik i løbet af deres studietid, men også på længere sigt, da mange oplever, at få tilbudt job ved deres praktikvirksomhed.



SDU holder PP-dag to gange om året - i efteråret og i foråret.



PP-dag har været afholdt siden 2014. Første år var der kun knap 50 virksomheder med, i 2017 omkring 80 og i år, som fandt sted torsdag, deltog 93 virksomheder fra hele Danmark, der leder efter arbejdskraft.

Selvom Lasse Zoffmann ikke lige nu går i skole, men er i tre måneders virksomhedspraktik, er han for nogle timer tilbage på universitetet for at hjælpe sin arbejdsgiver med at finde det næste perfekte match.

Zoomer man lidt ud gentager det samme første møde sig mange gange omkring Dinex's stand. Over 700 ingeniørstuderende og 93 virksomheder er samlet i Odense til praktik- og projektdag på SDU, for at kommende arbejdstagere og -givere kan finde hinanden.

- Det har udviklet sig næsten eksplosivt, for to år siden var der 50 virksomheder den ene gang, vi holdt det. Nu har jeg 93 i dag, så det har været ret stærkt stigende de seneste to år, siger arrangør ved Syddansk Universitet Lone Søvad Madsen.